Zwölf neue Fußballtrainer mit Lizenz

Dezentraler Ausbildungslehrgang in Bissingen erfolgreich abgeschlossen.

Im Rahmen der dezentralen Trainerausbildung „BFVonTour“ wurden auf dem Sportgelände des TSV Bissingen zwölf Fußballtrainer erfolgreich ausgebildet.

Der ursprünglich im März 2020 startende Lehrgang wurde schon vor Beginn der ersten Unterrichtseinheit durch Corona behindert. Lehrgang I begann dann im September 2020 und konnte aufgrund der großen Flexibilität der Dozentin Anika Höß und der Teilnehmer innerhalb der folgenden sechs Wochen durchgezogen werden. Aufgrund der anhaltenden Pandemie wurden Lehrgang II und III erst ab September 2021 durchgeführt. So feierte man den Abschluss am letzten November-Wochenende. Unter der Leitung von Anika Höß (BFV) wurden die Lehrgangsteilnehmer in den etwa 120 Unterrichtsstunden in verschiedensten Themenbereichen wie Technik, Taktik, Koordination oder Schnelligkeit geschult und modernes Wissen rund um den Fußball an sie weitergegeben. Die Anwärter mussten während ihrer Ausbildungsphase mehrere theoretische sowie praktische Prüfungen bestehen und einzelne Trainingseinheiten nach vorgegebenen Themen selbstständig ausarbeiten. Abschließend wurden die Trainingseinheiten unter Aufsicht durchgeführt und von der Prüfungskommission bewertet.

Allgemeines Fazit: Es war ein toller Lehrgang für alle Beteiligten, von dem vor allem junge, heimische Fußballtalente profitieren werden. Martin Stangl (SV Schwörsheim-Munningen), Markus Weber (SC Tapfheim), Johannes Reichensperger (SpVgg Brachstadt-Oppertshofen), Dominik Eberle, Joachim Keis, Max Klinger, Thomas Lippert, Julian Maiershofer, Felix Reiter, Patrick Schäferling, Gabriel Speicher und Philipp Strasser (alle TSV Bissingen) konnten sich zum bestandenen Trainerlehrgang gratulieren lassen. (dres)