Futsal

14:00 Uhr

Erst im Endspiel ist für die Nördlinger B-Jugend Schluss

Plus Bei der U17-Futsal-Bezirksmeisterschaft in eigener Halle kommt der TSV Nördlingen auf Platz zwei. Im Endspiel fehlt der Temizel-Mannschaft ein wenig das Glück.

Von Klaus Jais

In der Nördlinger Hermann-Keßler-Halle hat das Endturnier zur Ermittlung des schwäbischen Futsalmeisters der B-Junioren (U17) stattgefunden. Schwäbischer Meister wurde der TSV Schwaben Augsburg, der im Finale gegen den Lokalmatador TSV 1861 Nördlingen 2:0 gewann. Die Fuggerstädter nehmen nun an der Bayerischen Meisterschaft am kommenden Samstag in Roding (Landkreis Cham, Oberpfalz) teil.

Die Rieser konnten ihre Winterneuzugänge Florian Fischer (aus Röhlingen) und Jonah Lang (der Ederheimer spielte zuletzt beim 1. FC Heidenheim) einsetzen und starteten mit einem 2:2 gegen den FV Illertissen in das Turnier. Fischer traf gleich zur 1:0-Führung und das zweite TSV-Tor steuerte Alexander Bruchanov bei, im Übrigen der einzige TSV-Spieler vom jüngeren Jahrgang 2008. Das zweite Gruppenspiel gegen den FC Memmingen gewannen die Temizel-Schützlinge 1:0. Der zweikampfstarke Fischer erzielte das einzige Tor. Im dritten Gruppenspiel trennten sich die Rieser vom TSV Schwaben Augsburg 1:1. Lang war der TSV-Torschütze.

