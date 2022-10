Nördlingens Erste legt in Garching nach

Plus Fußball-Bayernliga: Der TSV Nördlingen gewinnt mit 2:0 beim VfR Garching. Die Abschlussschwäche der Oberbayern verhilft den Riesern zum zweiten Sieg in Folge.

Die Bayernliga-Fußballer des TSV Nördlingen haben auf ihren Sieg gegen Deisenhofen den nächsten „Dreier“ folgen lassen. Das Auswärtsspiel gegen den VfR Garching gewannen die Rieser dank der Tore von Simon Gruber und Alexander Schröter mit 2:0. Damit hat sich die Elf von Trainer Karl Schreitmüller drei wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf gesichert und sich auf Tabellenplatz 11 vorgearbeitet.