Garching

08:00 Uhr

TSV Nördlingen trifft auf Gegner mit Offensiv-Problem

Drei gegen einen: Der Utzmemminger Nicolai Geiß (im grünen Trikot) steht am Sonntag in Garching wieder im Aufgebot des TSV Nördlingen.

Plus Fußball-Bayernliga: Der TSV Nördlingen tritt am Sonntag in Garching an. Der Gegner hat bisher die wenigsten Tore der Liga erzielt, TSV-Trainer Schreitmüller hält die Oberbayern aber für besser, als ihr Tabellenplatz 15 aussagt.

Von Klaus Jais Artikel anhören Shape

„Nur nicht verlieren“ lautet die Devise des Fußball-Bayernligisten TSV Nördlingen vor dem sonntäglichen Gastspiel beim VfR Garching. Schiedsrichter Maximilian Baier (VfR Regensburg) pfeift die Partie im Garmin-Stadion am See um 15 Uhr an. Die Vorzeichen versprechen ein Duell auf Augenhöhe, beide Mannschaften sind aus den letzten fünf Partien jeweils nur einmal als Sieger vom Feld gegangen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

