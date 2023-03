Goldburghausen beschließt Saison mit einem Heimsieg

Plus Auch gegen den ESV Nördlingen gewinnt Goldburghausen sein Heimspiel. Damit ist das Team in neun Heimspielen ungeschlagen und Meister.

Neun Spiele, neun Siege das ist die überragende Heimspielbilanz der ersten Mannschaft der Goldburghauser Kegler. Im letzten Spiel der Saison gewann man auch das Derby gegen den ESV Nördlingen. Mit 31:5 Punkten holte sich Goldburghausen am Ende überlegen die Meisterschaft. Die zweite Mannschaft musste sich dagegen auswärts in Höchstädt geschlagen geben. Die dritte Mannschaft hatte spielfrei.

Kreisliga West: SKV Goldburghausen G1 – ESV Nördlingen G1: 4:2 MP (9,0:7,0 SP) 2219:2182 – Nach dem Meisterstück der vergangenen Woche zeigte die erste Mannschaft noch einmal ein hervorragendes Spiel. Am Start spielte Christian Rahm 564 Holz. Trotzdem musste er sich seinem Gegner mit 3:1 geschlagen geben.