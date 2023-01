Goldburghausen

vor 32 Min.

Königsschießen in Goldburghausen kehrt zur Normalität zurück

Die erfolgreichsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Königsschießen in Goldburghausen. Von links: Jana Götz, Thorsten Steinmeyer, Roswitha Götz, Kurt Götz, Fritz Schied, Markus Allgeyer, Veronika Steinmeyer und Schützenmeister Gotthard Volk.

Plus Der SKV "Goldberg" Goldburghausen hält sein Königsschießen wieder zur gewohnten Zeit ab. Roswitha Götz und Altmeister Fritz Schied feiern einmal mehr Erfolge.

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

In diesem Jahr war es nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie beim Schützen- und Kegelverein "Goldberg" Goldburghausen wieder ein „normales“ Königsschießen. 22 Vereinsmitglieder hatten an der Traditionsveranstaltung zum Jahresauftakt teilgenommen. In acht Wettbewerben wurde um das beste Blattl beziehungsweise die beste Serie geschossen. Die erfolgreichsten Teilnehmer waren einmal mehr Roswitha Götz und Altmeister Fritz Schied. Gleichzeitig hat auch die Kegelabteilung des Vereins ihre Besten ermittelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen