Golfen für den guten Zweck beim GC Hochstatt

Im Golf-Club Hochstatt hat bereits am 19. Juli das Hochstatt Charity-Turnier 2025 stattgefunden. Die Einnahmen aus Startgeld, Mulligans und Tombola in Höhe von 1850 Euro kommen dieses Jahr dem Verein Freunde schaffen Freude zugute. „Das Golfspielen ist ein wunderschöner Sport, und den meisten unserer Mitglieder geht es finanziell und körperlich gut. Deshalb ist es uns ein großes Anliegen, der Gesellschaft etwas zurückzugeben“, so Marion Jooss, Präsidentin des Golf-Club Hochstatt. „Vielen Dank an unsere großzügigen Sponsoren.“

Sabine Weigert, Vorsitzende des Vereins, bedankte sich für das Engagement der Golferinnen und Golfer und stellte gemeinsam mit dem stellvertretenden Vorsitzenden, Uli Schmid, den Verein vor. Der Verein Freunde schaffen Freude will mit der Spende den Mehrgenerationentreff weiterführen, der dank der letztjährigen Spende des Golf-Clubs ins Leben gerufen werden konnte.

Golf-Club Hochstatt unterstützt mit erspieltem Geld die Begegnungsstätte Arche

Jeden 3. Mittwoch im Monat von 15 bis 17 Uhr findet dieser Treff in der Begegnungsstätte Arche in Dischingen statt und wird von Denise Mühlbacher geleitet. Hier können Menschen aller Generationen Halt machen, Kuchen und Kaffee genießen, sich austauschen und voneinander lernen. Es bietet eine wertvolle Gelegenheit, die Kluft zwischen den Generationen zu überbrücken und ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln.

Die Teilnehmer können an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen, die für alle Altersgruppen geeignet sind – wie gemeinsames Kochen, Basteln, Spiele und Gespräche. Der Mehrgenerationentreff fördert somit nicht nur das gegenseitige Verständnis, sondern auch den Respekt und die Unterstützung innerhalb der Gemeinschaft. Die Arche soll ein Ort der Begegnung sein, mit vielen verschiedenen Aktivitäten und einer einladenden Atmosphäre für Jung und Alt. Zu den Treffs kommen mittlerweile bis zu 50 Personen.

Jochen und Julia Schwalbe gewinnen beim Charity-Turnier des GC Hochstatt

Das Golfturnier wurde als Scramble ausgetragen, eine Spielform, bei der jeweils zwei Spieler ein Team bilden. Am Abend nahmen Präsidentin Marion Jooss und Schriftführerin Verena Ettig-Röhrl die Siegerehrung vor und gratulierten den Tagesbesten zu ihren Ergebnissen:

1. Brutto: Jochen Schwalbe und Julia Schwalbe

2. Brutto: Rainer Hofmann und Ladislaus Pfeiffer

1. Netto A: Uwe Rettkowicz und Luca Lamprecht

2. Netto A: Bettina Gnauert und Dr. Karsten Gnauert

1. Netto B: Heinrich J. Moser und Francisco Caro Ortiz

2. Netto B: Dennis Brose und Maria del Carmen Perez

Longest Drive Damen: Susanne Pitz

Longest Drive Herren: Jochen Schwalbe

Nearest to the Pin: Luca Lamprecht

Höhepunkt des Abends war die Tombola mit hochwertigen Gewinnen, gesponsert von zahlreichen Firmen aus der Region. (AZ)