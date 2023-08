Der Golfnachwuchs ist in Hochstatt ganz groß

Gute Leistungen wurden beim Jugendcamp im Golf-Club Hochstatt gezeigt. Zwei Neulinge erlangen das goldene Kindergolfabzeichen und damit die Platzreife.

Zum Auftakt der Sommerferien hat im Golf-Club Hochstatt wieder das dreitägige Jugendcamp stattgefunden, bei dem für die gut 30 Kinder und Jugendlichen einiges geboten war. Der Nachwuchs wurde dem Alter und Leistungsstand entsprechend in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Die Routinierten feilten vormittags mit Golflehrer Bill Pringle an ihrem Schwung, um für die Turniere am Nachmittag gerüstet zu sein. Währenddessen übten die Neugolfer fleißig, um am Ende der drei Tage das Kindergolfabzeichen in Gold, Silber oder Bronze zu erreichen. Die Turnierspieler spielten an allen Tagen je ein 18- beziehungsweise ein 9-Loch-Turnier.

Hervorragende Runden von Christian Pilgermayer

Dabei konnten hervorragende Ergebnisse auf der Scorekarte notiert werden. Besonders hervorzuheben sind dabei die beiden sehr starken Runden von Christian Pilgermayer mit zweimal 35 Bruttopunkten. Damit siegte der Hochstatter Mannschaftsspieler in der Bruttogesamtwertung vor seinem Mannschaftskollegen Luis Jooss. Die Nettowertung gewann Mike Adam. Die Teamwertung entschied die Mannschaft um Luis Jooss, Mike Adam, Thomas Bolch, Lorenz Ballarin, Valentin Glaser, Carl Friedrich Gubitz, Benjamin Gügel, Yannis Gregorius und Vincent Ballarin für sich.

Bei den Neulingen freuten sich Maximilian Gnosa und Alexis Zengerling über das goldene Kindergolfabzeichen, gleichbedeutend mit der Platzreife. Das silberne Abzeichen erreichten Linus Seßle, Finn und Jannik Blunck. Anna Maria Asbrock und Theo Fink-Püll erzielten das bronzene Abzeichen. Die Kinder und Jugendliche waren trotz Regens und mit vollem Eifer und Einsatz dabei. Unterstützt und betreut wurden sie dabei von Jugendwart Reinhold Kaufmann, der stellvertretenden Jugendwartin Helen Schenk, Ben Gerlach, Luca Baumann, Werner Durner, Jochen Grobelny, Hilde Novak und Pro Bill Pringle. (AZ)