Golfer spenden 3000 Euro an Jugendförderverein

Bei der expert Golf Trophy im Golf-Club Hochstatt geht es nicht nur um den Sport. Wie eine hohe Summe für Kinder und Jugendliche zusammengekommen ist.

Der Förderverein des FC Ellwangen, Fair e.V., freut sich über eine großzügige Spende in Höhe von 3000 Euro. Der Betrag kam durch das Startgeld und den Erwerb zusätzlicher Lose für die Tombola bei der expert Golf Trophy im Golf-Club Hochstatt zusammen. Helmut Lutz, Vorstand des FC Ellwangen 1913 und Vertreter des Jugendfördervereins Fair e.V., welcher Kinder und Jugendliche in ihrer persönlichen, sozialen und schulischen Entwicklung auch außerhalb des Fußballs unterstützt, nahm am Turnierabend die Spende von Uwe Stoll, expert Schlagenhauf in Aalen und Ellwangen, sowie Hans und Franziska Müller, expert Müller in Nördlingen entgegen.

Die expert Golf Trophy wurde dieses Jahr zum sechsten Mal im GC Hochstatt von den expert-Märkten Müller, Schlagenhauf sowie elektroland Heidenheim ausgetragen. Die Turnierserie wird in ganz Deutschland gespielt und die Sieger qualifizieren sich für das Finalturnier im Oktober im Golf-Club Weimarer Land.

Hannes und Anni Eberhardt qualifizieren sich für Finalturnier

Das Turnier erfreute sich im Golf-Club Hochstatt von Beginn an großer Beliebtheit, die Startplätze und auch die Warteliste sind jedes Mal schnell ausgebucht. Organisator Hans Müller und Tochter Franziska, Inhaber des expert-Marktes in Nördlingen, zeigten sich erfreut über die zahlreiche Teilnahme von Spielerinnen und Spielern, die auch aus größerer Entfernung zu dem Turnier angereist waren. Im Kampf um den Tagessieg machte Hannes Eberhardt mit 34 Bruttopunkten das Rennen und konnte sich vor Luca Baumann (32 Bruttopunkte) den ersten Bruttopreis sichern.

Das erste Brutto der Damen gewann Hannes' Schwester Anni souverän mit 28 Bruttopunkten. Beide sicherten sich damit das Ticket für das Finalturnier und einen der begehrten Preise, welche vom Smartphone über die Kühl-Gefrier-Kombi bis hin zum Fernseher reichten. Ebenfalls für das Finale qualifiziert waren die Nettosieger. Kai Gerlach setzte sich in der Nettoklasse A mit 37 Nettopunkten vor Luca Baumann (35 Nettopunkte) und Heike Schmid mit 34 Nettopunkten durch. In der Klasse B hieß der Gewinner Benedikt Neulinger vom GC Green Hill, der 42 Nettopunkte erspielte. Den zweiten und dritten Platz sicherten sich Olivia Gantner mit 39 Nettopunkten und Heike Müller-Gerlach mit 36 Nettopunkten. In der Nettoklasse C siegte Martin Wagner mit 41 Nettopunkten vor Heiko Leinfelder (40 Nettopunkte) vom GP Donauwörth und Wolfgang Kurz vom GC Eggelstetten (36 Nettopunkte).

Die Sonderpreise Longest Drive Damen und Herren bis Handicap 15,0 gingen an Christian Pilgermayer und Karoline Pitz, der Handicapklasse ab HCP 15,0 an Benedikt Neulinger (GC Green Hill) und Bruni Weiss. Die Preise für das Nearest to the Pin sicherten sich Joachim Gantner und Heike Müller-Gerlach. (AZ)