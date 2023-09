Hochstatter Geschichte in Stein gemeißelt

Ein historischer Geschichtsstein wird neben dem Clubhaus des Golfclubs Hochstatt eingeweiht.

Der Golfclub Hochstatt hat einen Geschichststein eingeweiht. Bei einer Feierstunde, die neben dem historischen Clubhaus des Golfclubs Hochstatt stattfand, wurde das beeindruckende Werk enthüllt. Dieses Denkmal, das von zahlreichen Sponsoren finanziert und nach den Entwürfen des Gründungsmitglieds Dr. Konrad Scheuermann durch den Steinmetz Illenberger aus Steinweiler gefertigt wurde, wiegt über 2,5 Tonnen. Der Geschichtsstein erzählt die faszinierende Geschichte von Hochstatt auf verschiedene Weisen.

Auf einer Seite des Steins sind die Namen der bisher nur fünf Besitzer in der über 1200-jährigen Geschichte von Hochstatt eingraviert. Diese Namen sind eine Zeitreise durch die Jahrhunderte und zeugen von den unterschiedlichen Phasen, die das Gut durchlaufen hat. Neben den Namen ist das Wappen des Golfclubs Hochstatt zu sehen. Die dritte Seite des Geschichtssteins ist der Club-Geschichte gewidmet. Hier werden die Meilensteine und Entwicklungen des Golfclubs Hochstatt skizziert. Die vierte Seite des Steins erinnert an zwei frühere Besitzer von Hochstatt, das Kloster Neresheim und das Fürstenhaus Thurn und Taxis. Diese Namen sind untrennbar mit der Geschichte des Guts verbunden.

Dr. Konrad Scheuermann mit spannender Anekdote

Neben dem Geschichtsstein wurden bei der Enthüllung auch drei historische Grenzsteine präsentiert, die aufwendig restauriert wurden. Dr. Konrad Scheuermann, eines der Gründungsmitglieder des Golfclubs Hochstatt, erzählte von einer interessanten Anekdote, die ihn zu der Idee für den Geschichtsstein inspirierte. Er berichtete von einem vermuteten Diebstahl eines Grenzsteins, der ihn so erzürnte, dass er eine Notiz am Tatort hinterließ, in der der Dieb aufgefordert wurde, den Stein zurückzubringen. Diese kühne Forderung hatte Erfolg, und bald darauf wurden gleich vier Steine an der Stelle gefunden. Dieses Ereignis war der Funke, der die Idee für den Geschichtsstein entfachte, der jetzt stolz auf dem Golfplatz in Hochstatt steht. Konventualprior Pater Albert, Vertreter des Klosters Neresheim, äußerte sich beeindruckt über die Entwicklung von Hochstatt. Er erkannte an, welch große Aufgabe es bedeutet, historische Gebäude zu erhalten und zu pflegen, und betrachtete das Wachstum des Dorfes „neidlos“.

Die erste Erwähnung von Hochstatt lässt sich bis ins 8. Jahrhundert zurückverfolgen. Im Jahr 1981 wurde der Golfclub Hochstatt gegründet und erwarb 2004 das Hochplateau, auf dem er heute steht. Das Clubhaus, das im Jahr 1684 als Sommerresidenz der Neresheimer Mönche erbaut wurde, ist ein beeindruckendes historisches Gebäude, das die Verbindung zwischen der Geschichte des Guts und dem Golfclub Hochstatt symbolisiert. Die Enthüllung des Geschichtssteins markiert einen bedeutsamen Moment in der Geschichte von Hochstatt. Es ist ein Symbol für die Wertschätzung der Vergangenheit und ein Zeichen dafür, dass die Gemeinschaft bereit ist, die Geschichte zu bewahren und zu ehren. (AZ)