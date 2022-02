Ein Rieser perfektioniert den Hula-Hoop in der Horizontalen

Den Rekordversuch absolvierte Kai Sandmeyer in der Turnhalle in Ehingen am Hesselberg. Für eine Anerkennung als Guinness-Bestleistung mussten mehrere Zeugen aufgeboten werden. Vorgegeben waren auch eine doppelte Zeitmessung und Videomitschnitte aus zwei unterschiedlichen Perspektiven.

Foto: Andreas Meyer