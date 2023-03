Gundelfingen/Nördlingen

13:13 Uhr

Die Rückrunde geht weiter: Nördlingen muss in Gundelfingen ran

Plus Der TSV Nördlingen und der FC Gundelfingen wollen nach der Pause gut starten. Der FCG hat hohe Ziele, der TSV muss vielleicht auf einen wichtigen Spieler verzichten.

Von Klaus Jais und Walter Brugger

Mit dem nordschwäbischen Derby gegen den FC Gundelfingen setzt der TSV Nördlingen an diesem Samstag die bereits angelaufene Rückrunde in der Bayernliga Süd fort. Schiedsrichter Andreas Hummel (TSV Betzigau) pfeift die Partie um 14 Uhr im Schwabenstadion an. Wie ist die Ausgangslage für die Teams?

