Oettinger Hallencup sorgt für drei Tage Fußballfieber

Der Oettinger Hallencup war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg und verwandelte die Sporthalle in Oettingen in ein Zentrum des Jugendfußballs. Über drei spannende Tage hinweg, vom 31. Januar bis 2. Februar, bot das Event mit insgesamt acht Fußballturnieren den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus verschiedenen Altersklassen die Möglichkeit, sich zu messen und den zahlreichen Zuschauern packende Spiele zu liefern.

Der Auftakt am Freitag um 15.30 Uhr stand ganz im Zeichen der Nachwuchstalente. In der E-Jugend zeigten die jungen Kicker ihr Können und begeisterten die Zuschauerinnen und Zuschauer mit packenden Spielen und vielen Toren. Um 20 Uhr schnürten die A-Junioren die Schuhe und lieferten sich großartige Spiele. Dabei wurden sie von den Rängen lautstark unterstützt.

Jugendfußball-Turniere in der Oettinger Halle locken zahlreiche Zuschauer an

Der Samstag war vollgepackt mit Turnieren der D-Jugend, C-Jugend und B-Jugend. Die Spiele waren hart umkämpft und boten den zahlreichen Fans viele spannende Momente. Bei der C-Junioren konnte sich die Heimmannschaft aus Oettingen den Turniersieg sichern, die D-Junioren belegte einen tollen dritten Platz. Am Abend fand zudem ein Turnier mit überregionaler Beteiligung der Damen statt. Die Spielerinnen kämpften um jeden Ball und zeigten beeindruckende Leistungen. Der TSV Oettingen erkämpfte sich den dritten Platz und stellte mit Rebecca Schneck die beste Spielerin des Turniers.

Am letzten Tag standen die jüngsten Fußballer im Mittelpunkt. Die F-Jugend und das Einlagespiel der G-Jugend boten viel Spaß und Freude sowie für die kleinen Spieler als auch für die begeisterten Zuschauer. Den krönenden Abschluss bildete das Turnier der B-Juniorinnen, bei dem die jungen Spielerinnen ihr Talent zeigten. Nach starken Spielen schafften es die Gastgeberinnen ins Finale gegen den TSV Nördlingen. In diesem letzten Duell, bei dem die Spannung greifbar war, holten am Ende die Kickerinnen aus Oettingen knapp den Turniersieg.

Nächste Auflage des Oettinger Hallencups wird im kommenden Jahr stattfinden

Für das leibliche Wohl war während des gesamten Turniers bestens gesorgt. Die Besucherinnen und Besucher wurden von den fleißigen Helfern des TSV Oettingen bestens bewirtet. Der Dank der Organisatoren gilt allen Beteiligten, die dieses Event unterstützt und zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben. Besonders hervorzuheben ist die Firma Taglieber Holzbau, die erneut als Sponsor das Turnier unterstützt hat. Die Organisatoren freuen sich bereits auf die nächste Ausgabe des Turniers und hoffen, dass auch im kommenden Jahr wieder viele Teams und Zuschauer den Weg nach Oettingen finden werden. (AZ)