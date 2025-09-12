Nachwuchsmann wird Vereinsmeister bei Nördlinger Tischtennisspielern

Die Tischtennisabteilung des TSV Nördlingen hat ihre Vereinsmeisterschaft ausgetragen. Das Turnier gilt jedes Jahr als Gradmesser und dient als Vorbereitung auf die neue Saison. Mit 19 Teilnehmern aus den Herrenmannschaften sowie den drei besten Jugendteams war das Feld stark besetzt. Fast alle Spieler aus den Teams Herren I und Herren II traten an, wodurch durchweg Partien auf hohem Niveau geboten wurden.

Die Vorrunde wurde in vier Gruppen ausgespielt. Die Favoriten André Hock, Hannes Ruf, Lennart Zuber und Tobias Liebl setzten sich souverän als Gruppensieger durch und erhielten jeweils ein Freilos fürs Viertelfinale. Überraschungen gab es trotzdem: Jugendspieler Jonas Enslin schlug in seiner Gruppe Marcel Kirschner, der nach langer Verletzungspause in dieser Saison wieder angreifen will, und erreichte die Endrunde. Auch Max Senft sorgte mit einem Fünfsatz-Krimi-Sieg über Wolfgang Winter für Aufsehen.

Einzel-Siegerehrung: (von links) André Hock (2. Platz), Hannes Ruf (1. Platz) und Tim Schröppel (3. Platz). Foto: Tobias Liebl

Im Viertelfinale setzten sich Hock, Liebl und Ruf klar durch. Zuber hatte dagegen Pech: Gegen Schröppel führte er im Entscheidungssatz bereits 5:1, verlor dann jedoch durch mehrere Netzbälle. Im Halbfinale traf Hock auf Liebl. Beide hatten zuvor noch keinen Satz abgegeben. Erst im fünften Durchgang konnte sich Titelverteidiger Hock mit 11:8 durchsetzen. Das zweite Halbfinale gewann Ruf gegen Schröppel mit 3:1, weil er dem Spiel seinen Stempel aufdrückte.

Im kleinen Finale ließ Schröppel Tobi Liebl keine Chance und holte sich mit 3:0 den dritten Platz. Im Endspiel standen sich schließlich André Hock und Hannes Ruf gegenüber. Erneut entwickelte sich ein spannendes Match auf höchstem Niveau. Beide kämpften mit den gefährlichen Aufschlägen des Gegners, doch am Ende zeigte Ruf den größeren Siegeswillen. Mit 3:2 Sätzen krönte sich der 15-jährige Jugendspieler verdient zum neuen Vereinsmeister des TSV Nördlingen. Hätte Hock sich den Titel „Vereinsmeister“ zum dritten Mal gesichert, wäre der Wanderpokal endgültig in seinen Besitz übergegangen. So steht er die nächsten zwölf Monate bei Hannes Ruf.

Auch im Doppel gab es spannende Begegnungen. Die Paarungen wurden ausgelost, was für zusätzliche Würze sorgte. Am Ende siegten mit Lenni Zuber und Jonas Enslin wieder zwei Jugendspieler. Platz zwei ging an Hannes Ruf und Michael Bast, den dritten Rang belegten Tim Schröppel und Jason Dederer. (AZ)