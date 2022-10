Hannover

Eigner Angels haben noch eine Rechnung mit Hannover offen

Es gibt etwas zu klären in Hannover (im Bild: Eigner-Angel-Neuzugang Lea Favre). Letzte Saison gab es für die Nördlingerinnen nach drei Verlängerungen und einem spektakulären Spiel eine 83:90-Niederlage.

Plus Damen-Basketball: Die Eigner Angels bestreiten am Abend ihr erstes Ligaspiel in Hannover, wo sie vergangene Saison nach drei Verlängerungen knapp verloren.

Die neue Saison hat für die Eigner Angels besser begonnen, als es so mancher Basketballfan zu hoffen gewagt hat. Das Erreichen der nächsten Pokalrunde gegen den amtierenden deutschen Meister Freiburg ist unter Dach und Fach und der Traum vom Top 4 lebt. Derartige Ziele sind jedoch noch in weiter Ferne und so heißt es sich zunächst auf näherliegende Dinge zu fokussieren.

