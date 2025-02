Erfolgreicher Start der Harburger in die Triathlon-Saison

Am vergangenen Sonntag ist beim perfekt organisierten Swim and Run des SV05 Würzburg der Startschuss für die neue Triathlon-Saison gefallen. Es war zugleich der Auftakt für den BTV-Memmert-Nachwuchscup, in dessen Rahmen die Bayerischen Meisterschaften im Triathlon und Duathlon in den Schüler- und Jugendklassen ermittelt werden. Die jungen Athletinnen und Athleten des TSV Harburg zeigten im Wolfgang-Adami-Bad beeindruckende Leistungen und sorgten für einen spannenden Saisonstart.

Der Wettkampf begann mit der Schwimmdisziplin, bei der die besten Schwimmerinnen und Schwimmer sich einen entscheidenden Vorteil verschaffen konnten. Nach einer kurzen Pause folgte der sogenannte Jagdstart im Laufen: Die Athletinnen und Athleten durften in der Reihenfolge ihrer Schwimmleistung starten, sodass die Schnellsten als Erste auf die Laufstrecke gingen. Maxime Westphal eröffnete für den TSV den Wettkampf bei den Schülern B mit einem starken Schwimmen. Trotz eines unglücklichen Sturzes beim Laufen erreichte er einen respektablen siebten Platz. Bei den Schülern A folgte Quinn Ellrich, der mit soliden Leistungen im Schwimmen und Laufen den 13. Platz belegte. Melek Erdogan überzeugte in der Jugend B ebenfalls mit einer konstanten Performance und sicherte sich den elften Platz.

Harburger Junior-Triathletin Chiara Göttler verteidigt Platz drei trotz Sturz

In der Jugend A glänzten Giulia Göttler und Luca Schreitmüller, die beide auf Platz zwei ins Rennen starteten, mit herausragenden Schwimmleistungen. Dank eines starken Laufs sicherten sie sich jeweils den ersten Platz und setzten damit ein klares Zeichen für ihre Konkurrenz. Nina Mayer schwamm persönliche Bestzeit (5:24 Minuten/400 Meter) und verteidigte mit einem kraftvollen Lauf den dritten Platz.

Bei den Juniorinnen stellte Chiara Göttler ebenfalls eine neue persönliche Bestzeit (5:09 Minuten/400 Meter) im Schwimmen auf und ging als Drittplatzierte in den Lauf. Trotz eines Sturzes gelang es ihr, den dritten Platz zu behaupten, was ihre Entschlossenheit und Stärke eindrucksvoll unter Beweis stellte. Die Harburger zeigten in Würzburg eine starke Teamleistung. Die beeindruckenden Ergebnisse lassen auf eine spannende und erfolgreiche Saison 2025 hoffen. Der nächste Swim and Run findet bereits am kommenden Samstag in Coburg statt. (AZ)