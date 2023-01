Mutter und Sohn regieren die Schützengilde Hausen-Seglohe

In Hausen ist die Königsfeier Familiensache: Christoph und Ilona Thorwart lösen Alexandra und Anna Holzmeier als Regenten der Schützengilde ab.

Die drei Jahre amtierenden Königinnen der Schützengilde Hausen-Seglohe, Alexandra und Anna Holzmeier, haben die Titel an Christoph und Ilona Thorwart abgegeben. Nach dreijähriger Pause fand die Königsfeier wieder statt.

Bei der Schützengilde Hausen-Seglohe ist es zu einer schönen Tradition geworden, die noch amtierenden Schützenkönige mit Musikkapelle und Fackeln von zu Hause abzuholen und ins Schützenheim zu begleiten. Dort eröffnete Vorsitzender Maximilian Appoldt die Feier im voll besetzten Saal. Nach einem Grußwort von Bürgermeister Frank Merkt gab Appoldt anhand einer PowerPoint-Präsentation die besten Schießergebnisse der vergangenen drei Jahre bekannt. Das Jahresblatt 2020 gewann Sophia Thorwart mit einem 1,4-Teiler. 2021 teilten sich mit einem Teiler von 7,2 Anna-Lena Bühler und Amelie Holzmeier den ersten Platz. Maximilian Appoldt holte sich 2022 mit einem 4,1-Teiler den Sieg.

Vereinsmeister der Lichtgewehrschützinnen wurde Helena Fall mit einem Gesamtdurchschnitt von 145,7 Ringen. Leni Borst belegte Platz zwei mit 137,8 Ringen. Den dritten Platz sicherte sich Erna Lanzinner mit 136,0 Ringen. Gewertet wurden die drei besten Serien sowohl im Stehendanschlag als auch aufgelegt.

Titel in Hausen gehen von Mutter und Tochter an Mutter und Sohn

47 Schützinnen und Schützen, darunter sieben Jugendliche, nahmen am Königsschießen teil. In der Jugendklasse sicherte sich Anna Holzmeier mit 95 Ringen den ersten Platz. Auf Platz zwei und drei folgten Lukas Klopfer mit 88 Ringen und Christoph Thorwart mit 86 Ringen. In der Schützenklasse ging der erste Preis an den Aufgelegtschützen Anton Däubler mit 97 Ringen (100 Ringe minus 3 als Korrekturfaktor). Sophia Schreitmiller erreichte Platz zwei mit 96 Ringen, dicht gefolgt von Katharina Thorwart mit 95 Ringen.

Gespannt warteten alle Anwesenden auf die Bekanntgabe der neuen Könige. In der Jugendklasse sicherte sich Christoph Thorwart dank eines 21,4-Teilers den Jugendkönigstitel. Mit einem sensationellen 6,1-Teiler gewann seine Mutter Ilona Thorwart die Königswürde. (AZ)

