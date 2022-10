Heidelberg

vor 35 Min.

KTV Ries will gegen Heidelberg wieder zurück in die Erfolgsspur

Plus Kunstturnen 2. Bundesliga: Die Rieser Turner treten am Samstagabend die längste Auswärtsreise der Saison an.

Von Thomas Frisch Artikel anhören Shape

Nach der Niederlage am vergangenen Wochenende will das Rieser Turnteam beim Wettkampf an diesem Samstag gegen die KTG Heidelberg den nächsten Sieg einfahren. Am fünften Wettkampftag müssen die Rieser auswärts gegen den Tabellenvierten ran, was kein einfaches Duell werden wird. Die Turner aus Baden-Württemberg haben bei ihren bisherigen Begegnungen bewiesen, dass sie der erwartet starke Gegner sind.

