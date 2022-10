Heidelberg

09:00 Uhr

Zweite Saisonniederlage für KTV Ries

Justus König, Nachwuchsturner aus dem eigenen Leistungszentrum der KTV, empfahl sich für weitere Aufgaben in der verbleibenden Saison.

Plus Kunstturnen 2. Bundesliga: Die Rieser Turner verlieren mit 23:43 gegen eine starke KTG Heidelberg.Am Sprung und am Barren reichen die KTV-Leistungen nicht aus.

Von Thomas Frisch

Mit 43:23 verliert das Rieser Turnteam den Wettkampf in Heidelberg deutlich und muss damit die zweite Niederlage der Saison einstecken. Gegen starke Gastgeber halten die Nördlinger lange Zeit mit, müssen die Turner der KTG Heidelberg am Sprung und Barren aber ziehen lassen. Die KTV Ries behält dennoch Rang zwei in der Tabelle.

