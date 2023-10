Angels unterliegen offensivstarken Hernerinnen

Die Nördlinger Basketballerinnen zeigen sich erst in der zweiten Halbzeit verbessert und verlieren 67:85. Vor dem Spiel wartet das Team noch mit einer besonderen Überraschung auf – einem Neuzugang.

Nach einer Halbzeit, in der dem Herner TC kaum Widerstand geleistet wurde, konnten die Eigner Angels aus Nördlingen trotz einer deutlichen Leistungssteigerung das Ruder nicht mehr herumreißen und mussten mit 67:85 (25:17, 27:17, 14:18, 19:15) die zweite Auswärts-Niederlage der Saison in der 1. Damen-Basketball-Bundesliga einstecken.

Eigentlich kennen sich beide Teams aus unzähligen Begegnungen der vergangenen Jahre. Doch der Herner TC hatte im Sommer genau wie die Eigner Angels einen fast kompletten Umbau des Teams vorgenommen. Insofern war das Auswärtsspiel der Nördlingerinnen im Ruhrpott ein Aufeinandertreffen mit vielen Unbekannten. Die größte Überraschung präsentierten allerdings die Angels, die unter der Woche einen Blitztransfer organisierten und mit Roosa Lehtoranta eine für Herne komplett unbekannte Spielerin aufs Parkett schicken konnten. Die Finnin kam, um die Ukrainerin Yulia Musienko zu ersetzen, die aus familiären Gründen ihren Vertrag auflöste.

Neuzugang aus Finnland kann die Niederlage auch nicht vereiteln

Von der Finnin, die nur eine Trainingseinheit mit dem Team absolviert hatte, waren naturgemäß keine Wunderdinge zu erwarten. Genau die wären aber nötig gewesen um die sehr konzentriert aufspielenden Hernerinnen vor Probleme zu stellen. Hernes Centerin Reeves konnte unter dem Nördlinger Korb nach Belieben schalten und walten. Kaum ein Wurfversuch der Gastgeberinnen verfehlte sein Ziel, sodass sie bereits zur Halbzeit die 50-Punkte-Marke knacken konnten und mit 18 Punkten in Führung lagen. Herne hatte bis dahin 100 Prozent Freiwürfe, 77 Prozent Zweier und vier von acht Dreier getroffen, was für deren Wurfstärke aber nicht unbedingt für die Verteidigungsarbeit der Eigner Girls spricht.

An dieser Stelle versuchte Coach Rozlapa im dritten Viertel anzusetzen und probierte etliche Defense-Varianten aus. Tatsächlich gelang es auch, die Trefferrate Hernes zu verlangsamen und den dritten Abschnitt mit 18:14 für sich zu gestalten. Doch von einer Aufholjagd konnte man dabei nicht wirklich sprechen. Ballverluste und vergebene einfache Würfe ließen dies nicht zu. Als schließlich US-Spielerin Brandi Beasley mit einem Dreier den Spielstand auf 71:59 stellte, keimte noch so etwas wie ein Hoffnungsschimmer auf. Erst am Mittwoch hatte Herne einen 15-Punkte-Vorsprung verspielt und schien nun auch ein wenig zu wanken. Doch ein erfolgreicher Dreier von Hernes Spielmacherin Mingo gab den Gastgeberinnen wieder die nötige Sicherheit, um das Match nach Hause zu bringen. Zu viele individuelle Fehler aufseiten der Angels verhinderten, dass sie noch einmal wirklich herankommen konnten. Die Hypothek der ersten Halbzeit war einfach zu hoch, um das Spiel noch einmal knapp zu gestalten. Insgesamt reichte die Offensiv-Kraft, die sich hautsächlich auf drei US-Spielerinnen mit zusammengenommen 44 Punkten beschränkte, nicht aus, um das Auswärtsspiel zu gewinnen. Vor allem, da die Angels auf der anderen Seite 85 Punkte liegen ließen.

Heimspiel gegen Göttingen folgt für die Eigner Angels als nächstes

Trotz alledem stehen die Nördlingerinnen nach vier Spieltagen, drei davon auswärts mit ausgeglichenem Konto nicht schlecht da. Am kommenden Wochenende steht wieder ein Heimspiel auf dem Programm. Dann soll gegen Göttingen der nächste Heimsieg eingefahren werden. (witt)

Für die Angels spielten: Davenport (15), Danielle McCray (12), Nicole Brochlitz (9), Enija Viksne (3), Mariam Haslé-Lagemann , Lisa Bertholdt (7), Brandi Beasley (17), Roosa Lehtoranta (4) und Leonie Kambach.

Freiwurfquote: 5 von 9 (56%)

Zweier: 19 von 47 (40%)

Dreier: 8 von 21 (38%)