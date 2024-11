TSV Nördlingen feiert historischen 7:2-Erfolg gegen Türkspor Augsburg

Der TSV Nördlingen spielt aktuell bereits die insgesamt fünfte Saison in der Bayernliga Süd. Die bislang höchsten Siege waren zwei 6:2-Erfolge gegen den VfR Garching, ein weiteres 6:2 gegen den TSV Landsberg und ein 7:3-Sieg beim Kirchheimer SC. Nun ist den Riesern erstmals ein Sieg mit fünf Toren Unterschied gelungen: Gegen Türkspor Augsburg 1972 siegten die Kerscher-Schützlinge 7:2 (4:1), überholten den Gegner in der Tabelle und haben nun mit 34:30 sogar ein positives Tore-Konto. Die höchste Niederlage in der Bayernliga war übrigens in der Saison 2018/19 das 0:8 gegen den TSV 1860 München II.

