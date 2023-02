Zum dritten Mal in Folge eine Schützenkönigin in Hochaltingen

Bei Almenrausch Hochaltingen ist Lena Leberle beste Schützin. Zudem gibt es in diesem Jahr einige Neuerungen.

In diesem Jahr hat in Hochaltingen wieder ein Königsschießen stattgefunden, zu dem Schützenmeister Peter Neureiter zahlreiche Gäste begrüßen konnte.

Der Abend begann mit der Vergabe der Gauleistungsnadeln, die jeder Schütze mit einer Mindestringanzahl beim Gaukönigsschießen erhält. Im Anschluss gab Neureiter ein paar Neuerungen bekannt: In der zweijährigen Pause hat der Schützenverein die Gelegenheit genutzt und seine Schießanlage modernisiert. Zum ersten Mal wurde das Königsschießen an den neuen elektronischen Schießständen praktiziert. Durch diese Anschaffung ist es möglich, dass schon die Kleinsten ihr Können unter Beweis stellen können. Somit haben acht Kinder am Königsschießen teilgenommen.

Lena Leberle und Julia Hotter (Vereinsjugendleiterinnen) übernahmen die Verleihung in der Kinderklasse: Als beste Kinderschützin durfte Lara Hörber den ersten Preis aussuchen. Der zweite Schützenmeister, Andreas Lechner, fuhr dann mit der Jugend- und Schützenklasse fort. Hier bekam Thomas Neureiter den ersten Preis.

Erstmals wird bei Almenrausch ein Luftpistolenkönig gekürt

Im Anschluss kam Peter Neureiter mit der Vergabe der Wanderpokale nochmals zum Einsatz. In der Kinderklasse durfte sich Lorenz Neureiter über den Pokal freuen. In der Jugendklasse gewann diesen Benedikt Hach und in der Schützenklasse holte sich den ersten Platz der Schützenmeister selbst.

Beim Höhepunkt des Abends durften Hotter und Leberle dem allerersten Kinderkönig gratulieren: Lorenz Neureiter ergatterte sich den Platz mit einem 32,5-Teiler. Janis Zwickel, ein Neuschütze im Verein, holte sich den Jugendkönigstitel mit einem 19,4-Teiler.

Neu im Verein ist in diesem Jahr der Luftpistolenkönig. Nachdem sich mehrere Schützinnen und Schützen dazu entschlossen haben, dass sie Pistole schießen, hat der Vorstand beschlossen, dass es ab diesem Jahr einen Pistolenkönig geben soll. Hier hat sich den Titel Markus Lechner mit einem 60,3-Teiler ergattert.

Zum dritten Mal in Folge übernimmt in Hochaltingen eine Dame die Monarchie: Mit einem 6,7-Teiler wurde Lena Leberle als beste Schützin des Vereins gekürt. Der erste Schützenmeister selbst wurde mit einem 12,0-Teiler Vizekönig. Tanja Strobel holte sich in diesem Jahr den Titel als Schützenliesl mit einem 13,0-Teiler.