Bestes Wetter und hochklassiges Beachvolleyball in Alerheim

Bereits zum 6. Mal haben die Volleyballer der SG Alerheim auf ihrer Beach-Anlage 36 Mannschaften von A wie Ansbach bis Z wie Zürich begrüßen können, um sich im Vier-gegen-Vier Mixed-Beach-Volleyball zu messen.

Es hat sich mittlerweile bis weit über die Landkreisgrenzen hinaus herumgesprochen, dass jeweils am dritten Juli-Wochenende auf der Beach-Anlage in Alerheim ein bestens organisiertes Beach-Volleyballturnier stattfindet. Das Catering wurde in diesem Jahr von den Fußballern der SG Alerheim übernommen und ließ keine Wünsche offen. Auf drei Beachvolleyball- und drei Rasenfeldern wurde von früh bis abends gepritscht, geschmettert und um jeden Ball gehechtet. Nach 103 Spielen kam es zu einem umkämpften und hochklassigen Endspiel über drei Sätze zwischen den beiden besten Mannschaften des Turniers. Letztendlich konnten sich „Klein aber Fein“ aus Wallerstein/Unterschneidheim gegen „Baller die Waldfee“ aus Alerheim/Augsburg mit 14:21, 21:18 und 15:8 durchsetzen.

Bereits jetzt steht fest, dass es im kommenden Jahr am 18. Juli 2026 wieder heißen wird: Die Volleyballballabteilung der SG Alerheim lädt zum Beach-Volleyballturnier ein. (AZ)