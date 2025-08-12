Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Hochklassiges Beachvolleyballturnier in Alerheim: Teams aus weitem Umkreis messen sich

Beachvolleyball

Bestes Wetter und hochklassiges Beachvolleyball in Alerheim

Das größte Beachvolleyballturnier im Landkreis Donau-Ries bringt 36 Mannschaften auf die Anlage der SGA. Bis aus Zürich kommen die Teams. Wer gewonnen hat.
    • |
    • |
    • |
    Viele Zuschauer verfolgten die spannenden Spiele auf der Beach-Volleyball-Anlage der SG Alerheim.
    Viele Zuschauer verfolgten die spannenden Spiele auf der Beach-Volleyball-Anlage der SG Alerheim. Foto: Jürgen Tobias (Archivbild)

    Bereits zum 6. Mal haben die Volleyballer der SG Alerheim auf ihrer Beach-Anlage 36 Mannschaften von A wie Ansbach bis Z wie Zürich begrüßen können, um sich im Vier-gegen-Vier Mixed-Beach-Volleyball zu messen.

    Es hat sich mittlerweile bis weit über die Landkreisgrenzen hinaus herumgesprochen, dass jeweils am dritten Juli-Wochenende auf der Beach-Anlage in Alerheim ein bestens organisiertes Beach-Volleyballturnier stattfindet. Das Catering wurde in diesem Jahr von den Fußballern der SG Alerheim übernommen und ließ keine Wünsche offen. Auf drei Beachvolleyball- und drei Rasenfeldern wurde von früh bis abends gepritscht, geschmettert und um jeden Ball gehechtet. Nach 103 Spielen kam es zu einem umkämpften und hochklassigen Endspiel über drei Sätze zwischen den beiden besten Mannschaften des Turniers. Letztendlich konnten sich „Klein aber Fein“ aus Wallerstein/Unterschneidheim gegen „Baller die Waldfee“ aus Alerheim/Augsburg mit 14:21, 21:18 und 15:8 durchsetzen.

    Bereits jetzt steht fest, dass es im kommenden Jahr am 18. Juli 2026 wieder heißen wird: Die Volleyballballabteilung der SG Alerheim lädt zum Beach-Volleyballturnier ein. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden