Seit 50 Jahren wird in Holzkirchen die Daube anvisiert

Die Abteilung Eisstockschießen des SV Holzkirchen feiert Jubiläum.

Die Abteilung Eisstockschießen des SV Holzkirchen hat am 30. Juli ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert.

Gegründet wurde die Abteilung 1972 von Christian Käser mit zwei Moarschaften, die in der C- und B-Klasse um die Meisterschaft spielten, und das ausschließlich auf Eis im Augsburger Kurt-Frenzel-Stadion oder Burgauer Eisstadion. Trainiert wurde nur auf der Wörnitz, da erst 1978 zwei Asphaltbahnen gebaut wurden, die 1995 auf vier Bahnen erweitert wurde.

Die Kameradschaft steht im Vordergrund

Die Abteilung besteht momentan aus 17 aktiven Schützen. Gemeinsam wurde beschlossen, das Jubiläum mit einem internen Dreikampf zu feiern. Dieser bestand aus Weitschießen, Zielschießen und einem abschließenden Duo-Turnier. Beim Weitschießen erreichten Rainer Hubel und Marco Draxler mit 44,10 Metern die Tagesbestweite. Zwei weitere Schützen konnten noch die 40 Meter-Marke knacken.

Im Ziel- und Ringschießen erwies sich Heribert Schmeißer mit 134 Punkten vor seinem Bruder Werner Schmeißer mit 126 Punkten als zielsicherster Schütze. Sieger im Duo-Turnier mit acht Moarschaften wurden Lothar Thum und Marco Draxler, die sich somit auch Platz eins in der Gesamtwertung sicherten. Platz zwei ging an Werner Schmeißer und Günther Hubel, Platz drei an Harald Wagner und Rainer Hubel. Abteilungsleiter Marco Draxler bedankte sich bei der Siegerehrung bei allen Helfern und hob die gute Kameradschaft hervor, die auch immer an erster Stelle stehen sollte – das war anschließend auch bis spät in die Nacht der Fall. (AZ)