Hoppinger SV erlebt sportliche Höhen und Tiefen im Pandemie-Jahr

Der Hoppinger SV kommt wirtschaftlich gut durch die Pandemie. Was es bei der Generalversammlung sonst noch zu berichten gab

Auf ein coronabedingt ruhiges Jahr 2021 und bisheriges 2022 hat Vorsitzender Reinhold Jung zurückgeblickt, auch wirtschaftlich kam der Hoppinger SV mit einem blauen Auge davon – dies wurde bei der gut besuchten Mitgliederversammlung deutlich.

Neben den laufenden Renovierungsmaßnahmen im Sportheim hob Jung den „Biergarten beim Sportverein“, die „Kirchweih to go“ und das Kesselspeckessen hervor. HSV-Abteilungsleiter Fußball Christoph Beck berichtete von einer der besten Hinrunden seit Jahren „mit einer sehr guten und jungen ersten Mannschaft“ in der A-Klasse Nord. Aufgrund von Verletzungen und Abgängen ist die Rückrunde jedoch weniger erfolgreich verlaufen.

Licht und Schatten in der Abteilung Fußball

Beide Mannschaften beendeten die abgelaufene Saison auf Platz neun. Die Erste schnupperte an den Aufstiegsplätzen, rutschte aber nach schwacher Rückrunde auf Platz neun ab. Spielertrainer Heiko Rieß hat auch für die Saison 2022/2023 die Zusage erteilt, wobei die SG Großsorheim/Hoppingen vier Abgänge verkraften muss. Jugendleiter Michael Brückner verwies zwar auf sportliche Erfolge der Jugendmannschaften, beklagte jedoch den Trainermangel. Zudem hinterlässt der demografische Wandel beim Hoppinger SV immer deutlichere Spuren. Auch deshalb findet am 29. Juli ein Schnuppertraining statt. Ein Lichtstreif am Horizont ist, dass mit Mathias Radtke, Michael Brückner und Robert Kopp drei neue Juniorentrainer im Kleinfeldbereich aktiv sind.

Kassenwart Marco Burkhardt verwies auf einen wirtschaftlich gesunden Verein. Die Kassenprüfer Bernhard Muff und Bernd Funk bescheinigten einwandfreie Kassenführung. Der Ehrenvorsitzende des SV Großsorheim, Friedrich Meyer, und Vorsitzender Karl-Heinz Eberhardt hoben die gute Zusammenarbeit der beiden Vereine hervor.

Geehrt für 25 Jahre Mitgliedschaft beim Hoppinger SV wurden: Matthias Röthinger, Achim Röthinger, Andreas Kirchgasser, Nico Böswald, Christof Kornmann, Christian Reitmeier, Christian Strauss, Christoph Beck, Mathias Härtle, Rudolf Raul, Martin Raul, Klaus Stubenrauch, Simon Schmidbaur, Martin Strobel, Thomas Strobel, Thomas Stelzenmüller und Patrick Teibner. Ehrungen für „50 Jahre Mitglied beim Hoppinger SV“ und die BFV-Verbandsehrenmedaille in Silber erhielten: Siegfried Böswald, Horst Melber, Bernhard Muff, Bernd Schmidbaur, Wolfgang Teibner, Johann Strobel, Gerhard Huter, Thilo Riedel und Josef Schmidbaur. (stu)