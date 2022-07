Hürnheimer Schützen feiern dieses Wochenende Jubiläum

Die Niederhausschützen Hürnheim zelebrieren ihr 50-jähriges Bestehen mit einem ausgelassenen Festwochenende. Was in Hürnheim alles geboten ist

Seit Ende 2019 liefen die Planungen, aufgrund der Pandemie herrschte jedoch Unsicherheit, ob das Fest überhaupt stattfinden kann. Doch 50 Jahre, nachdem 30 Hürnheimer die Niederhausschützen ins Leben gerufen haben, gibt es Grund zum Feiern. „Unser Festausschuss musste wegen Corona lange mit den Planungen pausieren, die Vorfreude ist jetzt umso größer“, meint der geteilte Vorstandsvorsitzende Dominik Dilly. Er freut sich auf ein Wochenende für „Jung und Alt“.

Bereits am vergangenen Freitag wurden die Feierlichkeiten im Festzelt mit einer Plattenparty begonnen, an diesem Samstag stehen neben einem Kindernachmittag, der Begrüßung des Partnervereins mit den Böllerschützen, Bieranstich und dem Festakt mit Ehrungen auch ein Auftritt der österreichischen Band „Steiraseitn“ auf dem Programm. Der Sonntag beginnt mit einem Festgottesdienst und Grußworten. Der Höhepunkt des Wochenendes ist aus Sicht von Dominik Dilly der Festumzug am Sonntag um 13.30 Uhr mit Fahneneinmarsch, bei dem 50 Vereine beteiligt sein werden. Der Musikverein Ederheim wird zu diesem Anlass als Festkapelle agieren. Ausklingen lässt man das Fest am Sonntagabend mit den „Dorfstadl Musikanten“.

Zusammenhalt und Geselligkeit machen Hürnheim aus

In den vergangenen 50 Jahren hat sich viel verändert für die Hürnheimer Schützen, die sich nach der nahegelegenen Burgruine Niederhaus benannt haben und deren Umriss als Logo tragen. „Ein Problem ist, dass es immer weniger Wirtshäuser gibt. So wurde auch unser Vereinslokal Gasthaus Sonne 2003 geschlossen. Als neue Bleibe konnten wir ins neue Feuerwehrhaus umziehen“, erinnert sich Kaspar Wolfinger, Schirmherr für das Fest und langjähriger erster Schützenmeister sowie Gründungsmitglied. Im Sommer 2019 wurden zudem alle acht Schießstände zu elektronischen Ständen umgebaut. Was sich jedoch nicht geändert hat, beschreibt Vorstandsvorsitzender Dilly folgendermaßen: „Im Dorf herrscht ein enormer Zusammenhalt. Außerdem gibt es eine riesige Begeisterung für Geselligkeit und den Schießsport.“

Bedanken will sich Dilly bei allen, die bei der Planung, dem Aufbau und der Durchführung der Festlichkeiten beteiligt waren. Er hofft, dass es in Hürnheim auch in Zukunft viele weitere sportliche und festliche Aktivitäten geben wird. „Für die Zukunft wünsche ich den Niederhausschützen viele aktive Schützenbrüder und Schützenschwestern. Ich hoffe, dass die Jubiläumsveranstaltung optimal verläuft und für die Zukunft der Niederhausschützen lange nachwirkt“, so Schirmherr Wolfinger in seinem Grußwort.

Lesen Sie dazu auch