Arbeitskreis Sport in Schule und Verein setzt neue Impulse

Der Arbeitskreis Sport in Schule und Verein hat sich zu seiner jährlichen Sitzung getroffen. Traditionsgemäß fand diese im Saal der Sparkasse Nördlingen statt. Wie kann man Schülerinnen und Schüler heute noch zum Schulsport und zu Sport im Allgemeinen motivieren? Welche Schulsportwettbewerbe finden im Landkreis statt? Wie können wir Kindern Sportarten nahebringen, die sie zuvor noch nie ausgeübt haben? Über diese Fragen und viele weitere diskutierten die Mitglieder des Arbeitskreises.

Die Mitglieder waren sich einig: Nach einigen Jahren sportlicher Flaute aufgrund der Corona-Nachwehen, ist es sehr erfreulich, dass die Meldezahlen der Schulmannschaften in allen Bezirken wieder auf hohem Niveau sind. Ebenso positiv fiel das Feedback zur erstmals stattgefundenen Fortbildungsoffensive am Buß- und Bettag aus. In 20 verschiedenen Sport-Workshops konnten sich Sportlehrkräfte vom Rettungsschwimmen über Turnen bis hin zu Judo fortbilden. Schulamtsdirektor Stephan Poss betonte hier nochmals die Bedeutung von Fortbildungen für einen vielfältigen und motivierenden Sportunterricht und dankte dem Arbeitskreis Sport und den Kreisobleuten für ihre Ideen, das Engagement und die Expertise. (AZ)