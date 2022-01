Jahresrückblick 2021

vor 7 Min.

Ein ganzes halbes Sportjahr 2021 im Landkreis Donau-Ries

Plus Wie die Corona-Pandemie in vielen Sportarten die Abläufe durcheinander wirbelte - und nach wie vor wirbelt. Die vierte Welle leert derzeit die Sporthallen.

Von Robert Milde

Die Corona-Pandemie spaltete das Sportjahr 2021 in zwei komplett unterschiedliche Hälften: Bis zum Frühsommer war der Amateursport komplett lahm gelegt und nur Berufssportlerinnen und -sportler sowie Kaderathletinnen und -athleten durften unter strengen Auflagen überhaupt trainieren und Wettkämpfe bestreiten. Dann wurde der Lockdown stufenweise heruntergefahren und die Saison 2021/22 konnte einigermaßen planmäßig beginnen. Die Frage, ob sie auch planmäßig zu Ende gehen wird, kann zu diesem Zeitpunkt niemand zuverlässig beantworten. Die vierte Corona-Welle füllt auch im Landkreis Donau-Ries die Krankenhäuser und treibt den Inzidenzwert in furchterregende Höhen. Nimmt er in der Region die 1000er-Marke - bei Redaktionsschluss dieser Beilage lag er Gottseidank weit darunter - ist nach aktueller Gesetzeslage in Bayern der Sportbetrieb komplett einzustellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

