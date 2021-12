Großes Ziel ist der Bayernkader

Beste Kämpfer des Freistaates beim Lehrgang in Kleinerdlingen

Landestrainer Christian Bold vom TSV Nördlingen hatte zum Sichtungslehrgang nach Kleinerdlingen eingeladen. Bis zum Jahr 2017 fanden diese Sichtungslehrgänge ja jährlich in Kleinerdlingen statt. Durch die Erneuerung bzw. Umbau der Halle war dies dann einige Jahre nicht mehr möglich.

Erst jetzt, nach Fertigstellung der Halle, konnte diese Möglichkeit von Christian Bold wieder vorgeschlagen werden. Der Bayerische Ju-Jutsu-Verband und der Nördlinger Ju-Jutsu-Abteilungsleiter Friedrich Bruckmeier stimmten da gerne zu und so fand nach vierjähriger Pause der Sichtungslehrgang erstmals wieder in Kleinerdlingen statt.

Bold inspizierte am Samstag die Wettkampfelite in den Altersklassen U18 und Senioren und entschied am Ende des anstrengenden Tages über die Aufnahme in den Bayernkader. In allen drei Parts des Ju-Jutsu-Wettkampfes wurden die Teilnehmer getestet und bewertet. Begonnen wird immer im Part 1 und da geht es um die Schlag-, Tritt- und Stoßtechniken mit den Händen und Füßen. Sobald einer der Kämpfer gegriffen hat, wird im Part 2 versucht, den Kontrahenten mit Wurftechniken aller Art zu Boden zu bringen. Am Boden ist es dann das Ziel, den Gegner mit Haltetechniken ruhig zu halten oder mit Würge- und Hebeltechniken zur Aufgabe zu zwingen. Die Anwärter wurden in vielen sogenannten Randorieinheiten (Trainingskämpfen) begutachtet und bewertet. Zusätzlich mussten die einzelnen Bewerber ihre Spezialtechniken und weitere von Landestrainer Bold geforderten Wettkampfszenen vorzeigen.

Am Ende der Sichtung wurde den Kämpfern mitgeteilt, ob sie für die Aufnahme in den Landeskader reif sind und wo sie noch an sich arbeiten müssen. Natürlich diente der Sichtungslehrgang auch dazu, neue und erfolgversprechende Wettkampftechniken vom Landestrainer und weiteren Referenten gezeigt zu bekommen. Den darauffolgenden Sonntag nutzte dann Landestrainer Robert Rogger aus Burghausen, um die gleiche Sichtung mit den jüngeren Wettkämpfern der Altersklassen U12, U14 und U16 abzuhalten.