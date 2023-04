Guter Saisonabschluss für Nördlinger Wettkampf-Neulinge

Nördlingens Ju-Jutsu-Kämpfer können mit ihren Ergebnissen bei der Deutschen Meisterschaft zufrieden sein. Erst Deutschlands Top-Riege zeigt ihnen Grenzen auf.

Vier Ju-Jutsuka aus Nördlingen haben in München um den Deutschen Meistertitel gekämpft. Für drei der Athleten war es die erste komplette Wettkampfsaison. Die Deutsche Meisterschaft war das letzte Turnier vor der Sommerpause, bevor es im Herbst wieder mit den Turnieren losgeht. Zum Saisonabschluss haben die TSV-Kampfsportler mehrere gute Platzierungen errungen, mussten aber auch gegen einige Elite-Kämpfer zurückstecken.

Bei den Damen über 70 Kilogramm wurde der TSV Nördlingen von Tamara Eckmeier vertreten. Sie konnte sich über die Bronzemedaille freuen. In ihren beiden Kämpfen traf Eckmeier auf zwei langjährige Bundeskaderathletinnen. Sowohl im ersten als auch im zweiten Kampf setzte Eckmeier die Gegnerinnen Laura Müller und Anja Guerke ordentlich unter Druck. Besonders im Part eins, dem Schlagabtausch, konnte die Nördlingerin punkten. Allerdings unterlag sie am Ende den international erfahrenen Gegnerinnen.

Daniel Kuhn, Herren bis 62 Kilogramm, erkämpfte sich ebenfalls die Bronzemedaille. Den ersten Kampf gegen Nizar Sahed entschied der Nördlinger vorzeitig durch technische Überlegenheit für sich. In der zweiten Begegnung gegen Nikodem Figlus musste er sich dann unterordnen. Somit ging es für Kuhn in der Trostrunde weiter. Im Kampf um Platz drei traf er auf Mir Afghan Tamim. In dieser Begegnung punktete der Nördlinger wieder und verwies den Gegner aus Sachsen-Anhalt auf den fünften Platz.

Nördlingens Schindler und Berber unterliegen den Favoriten

Jana Schindler ging bei den Damen bis 63 Kilogramm an den Start. Gleich zu Beginn stand ihr die amtierende Weltmeisterin und bayerische Landestrainerin der Jugend, Franziska Freudenberger, gegenüber. Gegen die Favoritin musste sich die Nördlingerin noch vor Ablauf der Kampfzeit geschlagen geben. Auch in der nächsten Begegnung traf Schindler auf eine Bundeskaderathletin, Annika Meyer. Trotz guter Leistungen konnte Schindler sich nicht durchsetzen und landete auf Rang neun.

Bei den Herren bis 77 Kilogramm ging Philipp Berber an den Start. Als erster Gegner wartete bereits der amtierende Sieger der World Games und Weltmeister Simon Attenberger auf den TSV-Kämpfer. Gegen diesen konnte Berber nicht viel ausrichten und er musste sich nach kurzer Zeit unterordnen. Auch im zweiten Kampf des Tages unterlag der Nördlinger Kämpfer: Er verlor gegen Patrick Sagorski und wurde somit ebenfalls Neunter.

Mit der Deutschen Meisterschaft wurde die Wettkampf-Saison für die Erwachsenen beendet. Für die jüngeren Mitglieder des Nördlinger Teams geht es Mitte Juni zur Deutschen Schülermeisterschaft nach Bernau. Heimtrainer Christian Bold ist sehr zufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge, die zum Teil ihre erste Saison bestritten haben.

Die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft hatten sich die Nördlinger durch ihre Erfolge auf Landesebene verdient. (AZ)