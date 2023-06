Nördlingens Nachwuchskämpfer holen sich zwei Medaillen in Bernau

Die Ju-Jutsuka des TSV Nördlingen haben an der deutschen Schülermeisterschaft teilgenommen. Zwei von vier Rieser Kämpfern nehmen Edelmetall mit nach Hause.

In Bernau bei Berlin ist Mitte Juni die deutsche Schülermeisterschaft im Ju-Jutsu ausgetragen worden. Hierbei traten die Altersklassen von der U14 bis zur U18 an. Insgesamt 334 Athleten und Athletinnen aus allen Bundesländern rangen um die begehrten Meistertitel. Aus Nördlingen stellten sich vier junge Kämpferinnen und Kämpfer der Herausforderung. Zwei von ihnen errangen dabei jeweils einen Podestplatz.

In der Fighting-Klasse weiblich bis 57 Kilogramm vertrat Lavinia Beck in ihrer ersten Wettkampfsaison den TSV Nördlingen. Im ersten Kampf traf Beck auf die hessische Athletin Neele Zinkant. In einem spannenden Duell setzte die Newcomerin aus Nördlingen die Gegnerin vor allem mit konsequenten Wurfangriffen unter Druck. Nach Ablauf der drei Minuten musste sie sich dennoch mit 11:14 Punkten unterordnen. Somit ging es in der Trostrunde weiter. Hier traf Beck auf Pia Bachmann aus Niedersachsen. Die Nördlingerin verlangte der Gegnerin die volle Kampfzeit von drei Minuten ab. Doch auch in diesem Kampf ging der Sieg bei einem Endpunktestand von 15:21 Punkten nicht nach Nördlingen. Lavinia Schied belegte somit den siebten Rang unter elf Wettkämpferinnen.

TSV-Ju-Jutsuka Max Schumann holt sich den dritten Platz

Bei den U16-Jungen bis 66 Kilogramm ging Maximilian Schumann an den Start. Auch für ihn ist es die erste Saison als Fighting-Kämpfer. Das Turnier startete für Schumann mit einem Freilos, bevor er in der zweiten Runde auf den Hamburger Max Wolf traf. Schumann konnte mit sauberen Schlagtechniken punkten und sich somit einen kleinen Vorsprung erkämpfen, den er bis zum Ende des Kampfes hielt. Mit einem Punktestand von 12:9 ging der Nördlinger als Sieger von der Matte. In der nächsten Begegnung ging es bereits um den Einzug in das Finale. Hier wartete Mads Wernicke aus Sachsen. Dieser hatte bis zu dem Zeitpunkt alle seine Kämpfe durch einen vorzeitigen Sieg gewonnen.

Der Schüler aus Nördlingen kämpfte ambitioniert und konnte seinem Gegner über die drei Minuten hinweg standhalten. Jedoch unterlag er am Ende nach Punkten, weshalb er in der Trostrunde automatisch im kleinen Finale stand. Im Kampf um die Bronzemedaille gegen Jamie Dabrowski aus Hamburg mobilisierte Max Schumann nochmals all seine verbliebene Kraft und stand nach Ablauf der Kampfzeit als Sieger fest. Somit gab es am Ende Bronze für den jungen Nördlinger.

Sascha Brennförder schafft es mit Willenskraft und Ausdauer auf Platz fünf

Am Wettkampfsonntag fanden die Kämpfe der Jugend U18 statt. Den Anfang machte Sascha Brennförder in der Klasse der Jungen bis 66 Kilogramm. Der Einstieg in den Kampftag gegen den Berliner Justus Quedow lief gut. Brennförder konnte mit seinen Schlagtechniken punkten und seinen Vorsprung über die gesamte Kampfdauer halten. Nach Ablauf der Zeit stand es 11:8 für ihn. Als Nächstes wartete Constantin Müller vom hessischen Ju-Jutsu-Verband. Der Nördlinger kämpfte verbissen, musste sich jedoch vorzeitig unterordnen. Mit Ryan Rathke aus Brandenburg kämpfte Brennförder im kleinen Finale um den letzten Platz auf dem Treppchen. Nach einem starken Kampf siegte der brandenburgische Athlet dennoch vorzeitig und verwies den TSVler auf den fünften Platz.

Anna Kerle (in Blau) erreichte den zweiten Platz bei den Mädchen U18 bis 70 Kilogramm. Foto: Theresa Attenberger

Anna Kerle vertrat den TSV Nördlingen in der Alters- und Gewichtsklasse der Mädchen U18 bis 70 Kilogramm. Sechs Starterinnen waren in ihrer Kategorie gemeldet. Den Auftaktkampf gegen Emily Weinberger (Nordrhein-Westfalen) dominierte die Schülerin und siegte vorzeitig durch technische Überlegenheit, dem sogenannten Full Ippon Sieg. Im zweiten Kampf traf Kerle auf die Bundeskaderathletin Kristin Raddatz aus Niedersachsen. Der erfahrenen Kämpferin konnte die Nördlingerin nicht viel entgegensetzen.

Anna Kerle erreicht die beste Platzierung für Nördlingen im Wettkampf

Aufgrund des Wettkampfsystems und der Anzahl der Kämpferinnen in der Kategorie konnte Kerle mit einem Sieg und einer Niederlage am Halbfinale teilnehmen. Darin traf sie auf die niedersächsische Athletin Melanie Reimers. Wie im ersten Kampf konnte die Rieserin mit ihren Techniken punkten und lies Reimers keine Chance. Auch dieses Mal siegte sie mit einem vorzeitigen Full Ippon. Im Finale wartete erneut die Bundeskaderathletin Raddatz. Diesmal kämpfte Kerle etwas zurückhaltend, konnte der Gegnerin allerdings die volle Kampfzeit abverlangen. Dennoch stand die Nördlingerin nach Ablauf der drei Minuten als Zweitplatzierte fest.

Trainer Christian Bold zeigte sich äußerst zufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge. In dieser ersten Wettkampfsaison der Fighting-Truppe hatten die jungen Kämpfer und Kämpferinnen ihren Willen gezeigt. Nach der Sommerpause geht es im Herbst weiter mit den nächsten Turnieren. Den Anfang macht die offene deutsche Meisterschaft im Oktober. (AZ)