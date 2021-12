Ju-Jutsu

16:00 Uhr

Trainer aus ganz Bayern bringen sich in Nördlingen auf den neuesten Stand

Plus Bei der Fortbildung in Kleinerdlingen gibt es viel Lob für den Lehrgangsleiter Christian Bold vom TSV Nördlingen.

Von Friedrich Bruckmeier

Die Ju-Jutsu-Abteilung des TSV Nördlingen richtete in der Kleinerdlinger Turnhalle den Lehrgang zur Lizenzverlängerung der Trainer A, B und C aus. Unter den 24 Teilnehmern aus ganz Bayern verlängerten auch die beiden Nördlinger Trainer Lena Hach und Friedrich Bruckmeier ihre jeweiligen Lizenzen. Bemerkenswert an dem Lehrgang war, dass der Nördlinger Christian Bold vom Ju-Jutsu-Verband Bayern erstmals mit der Ausführung dieser Lizenzverlängerung beauftragt wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen