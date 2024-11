Silber und Bronze für Nördlingerinnen bei Internationalem Bayerncup

Das Nachwuchs-Turnier des Bayerischen Ju-Jutsu Verbands hat am 19. Oktober in Burghausen stattgefunden. Insgesamt 65 Ju-Jutsuka aus den Disziplinen Fighting und Duo kämpften um die begehrten Medaillen. Auch aus Österreich waren Athleten angereist. Für Nördlingen waren zwei junge Talente am Start.

Beide Nördlinger Kämpferinnen, Magdalena Hager und Svenja Schumann, traten in der Fighting-Klasse der U14 Mädchen bis 48 Kilogramm an. Mit ihnen war noch eine weitere Athletin des TV 1868 Burghausen in der Kategorie gemeldet. Bereits im ersten Kampf trafen Hager und Schumann aufeinander. Die zwei Schülerinnen kennen sich bereits sehr gut aus dem Heimtraining, und so war es ein ausgeglichener Kampf. Am Ende konnte sich Schumann im Vereinsduell mit einem Endpunktestand von 9:5 durchsetzen.

Ju-Jutsu: Bayerncup lässt junge Nördlingerinnen Wettkampfluft schnuppern

Den zweiten Kampf hatte Hager gegen die Burghauserin Victoria Hamberger. Nach einem harten Duell musste sich die Nördlingerin der Kontrahentin letztendlich unterordnen. Im letzten Match der Gewichtsklasse traf Schumann auf die Burghauser Athletin. Auch sie konnte sich durch gezielte Techniken einige Punkte sichern, musste sich jedoch nach Ablauf der Kampfzeit geschlagen geben. Am Ende des Kampftages erhielt Svenja Schumann somit die Silbermedaille und Magdalena Hager belegte den dritten Platz.

Für die beiden jungen Kämpferinnen bieten Turniere wie dieses eine optimale Möglichkeit, um sich unter realistischen Bedingungen austesten zu können. Gleichzeitig konnten sie wertvolle Wettkampferfahrungen sammeln. Vom TSV Nördlingen waren neben den Athletinnen auch der Heim- und Landestrainer Christian Bold, der bayerische Kampfrichterreferent Tobias Bruckmeier und Mike Thienel vor Ort. (AZ)