Drei Medaillen für Nördlinger Ju-Jutsu-Kämpfer

Beim ersten Classic Challenger Cup in Weimar haben mehr als 300 Athletinnen und Athleten aus ganz Deutschland beeindruckende Leistungen im Ju-Jutsu gezeigt. In den Disziplinen Fighting, Duo und Ne-Waza traten Teilnehmer aller Altersklassen – von der U10 bis zu den Erwachsenen – an, um sich mit der Konkurrenz zu messen, Turniererfahrung zu sammeln und ihre sportliche Entwicklung voranzutreiben. Vier Nachwuchstalente des TSV Nördlingen waren in der Disziplin Ju-Jutsu Fighting mit von der Partie.

In der Altersklasse U14, Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm, gingen Svenja Schumann und Klara Koch an den Start. Koch musste sich in einem starken Feld von acht Kämpferinnen Annalena Lanzinger (SV Falkenfels) mit 6:11 Punkten geschlagen geben. In der Trostrunde unterlag sie Ceyda Yueksel (Ju-Jutsu-Club Peine). Trotz der Niederlagen zeigte sie viel Einsatz und sammelte wertvolle Erfahrung.

Ju-Jutsu: Gold für Nördlingens Svenja Schumann beim Classic Challenger Cup in Weimar

Besser lief es für Svenja Schumann, die in derselben Gewichtsklasse souverän die Goldmedaille holte. Sie gewann ihren ersten Kampf deutlich mit 11:2 gegen Eve Hassmann (Seishin Weimar) und setzte sich mit 8:4 gegen Mila Bolls (TSV Duwo 08) durch. Im Finale traf sie auf Leyla Bakhishova (TSV Duwo 08) und siegte vorzeitig durch technische Überlegenheit.

Eine starke Leistung zeigte Niklas Slavik in der Altersklasse U14 bis 56 Kilogramm. Im Siebenerfeld dominierte er seine Gegner klar. Gegen Serhii Pitsko (Geraer Ju-Jutsu-Verein) gewann er vor Ablauf der regulären Kampfzeit durch technischen K.O., auch Josha Mühle (Zanshin Dojo Hamburg) gefährdete seinen Siegeszug nicht. Im Finale ließ Slavik Leon Waldmann (KSC Hanau) keine Chance und holte sich mit einem vorzeitigen Sieg durch technische Überlegenheit die Goldmedaille.

Trainer Christian Bold lobt seine jungen Talente für ihre Leistungen

In der Altersklasse U18 bis 77 Kilogramm ging Maximilian Schumann an den Start. Nach einem Freilos im ersten Durchgang traf er im Halbfinale auf Julian Dürschmied (Seishin Weimar), den er mit technischer Überlegenheit besiegte. Im Finale kam es zum Duell mit Edin Murkic (Polizeisportverein Basdorf). Der Kampf verlief lange ausgeglichen, ehe Schumann in den letzten Sekunden alles riskierte, um das Blatt noch zu wenden. Am Ende unterlag er mit 2:10 Punkten, zeigte aber eine kämpferisch starke Leistung, die mit der Silbermedaille belohnt wurde.

Heim- und Landestrainer Christian Bold zeigte sich mit den Ergebnissen seiner Schützlinge sehr zufrieden. Besonders freute es ihn, dass junge Athletinnen und Athleten auch spontan die Gelegenheit nutzten, sich auf Turnieren zu messen. Nur so könne man sich sportlich weiterentwickeln. (AZ)