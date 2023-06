B-Junioren des TSV Nördlingen feiern die Meisterschaft

Den 4:0-Sieg für den Titel machen die Nördlinger erst in der zweiten Halbzeit gegen Burgau klar. Trotz Meisterschaft darf die Temizel-Truppe nicht aufsteigen.

Die Fußball-U16-Junioren des TSV Nördlingen haben sich durch einen 4:0-Sieg beim TSV Burgau die Meisterschaft in der Kreisliga Donau gesichert. Dabei haben die Rieser erst in der zweiten Hälfte die Tore erzielt und mussten froh sein, zuvor nicht in Rückstand geraten zu sein. Obwohl der Titel geholt wurde, kann die Nördlinger U16 nicht aufsteigen.

Zur Meisterschaft benötigten die Schützlinge von Trainer Kazim Temizel einen Sieg, doch zur Pause stand es noch 0:0. „Wir sind in der ersten Halbzeit nicht ins Spiel gekommen und hatten Glück, dass Burgau zwei Konterchancen vergab“, berichtet TSV-Trainer Kazim Temizel. In der zweiten Hälfte kam es dann allerdings im Fünf-Minuten-Takt zu Torerfolgen: In der 45. Minute traf Kapitän Jonas Meister zum 0:1. Vorausgegangen war eine Eckballvariante mit Zuspiel von Efe Temizel auf Nikolas Milicevic. In der 51. Minute erhöhte Benedikt Seefried per Strafstoß (Foul an Milicevic) auf 2:0 und mit dem 3:0 in der 55. Minute durch Nikolas Milicevic war das Spiel gewonnen. Vorbereiter war Matthis Loi. Efe Temizel gelang in der 61. Minute der Treffer zum Endstand. Alexander Bruchanov bereitete am Flügel vor und Temizel vollendete mit der Hacke. Der eigentlich verdiente Aufstieg in die Bezirksoberliga bleibt der Mannschaft aber verwehrt, weil der TSV dort schon mit seiner U17 vertreten ist.

Auch SCNB siegt mit vier Toren, Ederheim geht gegen Wasserburg unter

Die (SG) SC Nähermemmingen-Baldingen gewann gegen den VfR Jettingen 4:3. Tim Erdle hatte die Rieser bereits nach sechs Minuten in Führung gebracht, doch VfR-Spieler Mathias Kraus drehte mit zwei Toren die Partie (7./25.). Bereits zwei Minuten nach dem 1:2 gelang Samuel Jeromin der Ausgleich und fünf Minuten vor der Pause brachte Lukas Kornmann die Heimelf erneut in Führung. In der Schlussphase ging es Schlag auf Schlag: Zunächst fiel das 3:3 (75.), doch bereits zwei Minuten später fiel der 4:3-Siegtreffer für die Gastgeber durch ein Eigentor.

Die SpVgg Ederheim unterlag beim TSV 1924 Wasserburg mit 2:7. Die Einheimischen führten zur Pause bereits 3:0 und ließen nach Seitenwechsel das 4:0 folgen. In der 50. Minute verkürzte Lukas Schildenberger auf 4:1, doch postwendend stellte Wasserburg den alten Abstand her. Luca Thum verkürzte nach 58 Minuten, doch der TSV erhöhte letztlich auf 7:2.

