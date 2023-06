Bayernliga-U15 Nördlingen: Rückkehr in die Bezirksoberliga

Plus Für die U15-Fußballer des TSV Nördlingen geht es nach einer Saison Bayernliga zurück nach unten. Verletzungen von Leistungsträgern haben sich stark ausgewirkt.

Die bisher klassenhöchste Jugendfußballmannschaft des Landkreises Donau-Ries waren die Fußball-U15-Junioren des TSV Nördlingen, die nach 22 Spieltagen in der Bayernliga West die Rückkehr in die Bezirksoberliga Schwaben antreten mussten.

Von elf Mannschaften in der Liga mussten vier absteigen – ein erheblicher Schnitt. Die Rieser wurden letztlich Vorletzter mit 15 Punkten und einem Torverhältnis von 16:45. Weniger Treffer landete keine andere Mannschaft und mehr Gegentore (55) kassierte nur die SGV Nürnberg-Fürth 1883, die ebenso absteigen musste wie die SpVgg Mögeldorf und der TSV 1860 Weißenburg.