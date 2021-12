C-Trainer-Ausbildung in Nördlingen

Der Verband setzt die Reihe seiner dezentralen Lehrgänge 2022 fort.

Im Rahmen der dezentralen Ausbildung „BFV on Tour“ bietet der TSV 1861 Nördlingen ab Februar 2022 die Möglichkeit an, eine dezentrale Trainerausbildung zu absolvieren. Mit dem Lehrgang kann die Lizenz „Trainer-C, Profil Kinder- und Jugendtrainer“ erworben werden.

Der theoretische Teil der Ausbildung wird zunächst mit Online-Meetings durchgeführt. Der praktische Teil findet auf dem Trainingsgelände des TSV 1861 Nördlingen im Rieser Sportpark statt. Alle, die Interesse an der Ausbildung zum Trainer-C haben, sollten an der „BFV on Tour“-Informationsveranstaltung am Mittwoch, 26. Januar, teilnehmen. Beginn ist um 20 Uhr. Die Anmeldung zur Teilnahme an der Informationsveranstaltung erfolgt ausschließlich über das Online-Anmeldeformular: https://forms.office.com/r/59hNcVsSWd. Im Anschluss daran wird rechtzeitig vor der Veranstaltung ein Link zum Online-Meeting übermittelt. Es ist deshalb wichtig, bei der Anmeldung die E-Mail-Adresse mitzuteilen, an die der Link gesendet werden soll. Bei dieser Infoveranstaltung soll über den Lehrgang und dessen Ablauf ausführlich informieren werden. Im Anschluss daran findet eine Teilnahmeabfrage statt. Minimale Teilnehmerzahl: 16 Personen (Voraussetzung für die Durchführung des Lehrgangs), Maximale Teilnehmerzahl: 20 Personen. Kosten pro Teilnehmer bzw. Teilnehmerin: ca. 538 Euro (abhängig von der Teilnehmeranzahl). (jais)