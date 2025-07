JFG Nordries Marktoffingen holt den HaGeBo-Pokal

Erstmals Sieger des HaGeBo-Cups, ein Fußball-Wettbewerb für B-Juniorenmannschaften, benannt nach der in Deiningen ansässigen Firma, ist die JFG Nordries Marktoffingen geworden. Vor 200 Zuschauerinnen und Zuschauern nutzte die JFG ihren Heimvorteil und gewann gegen den TSV 1863 Krumbach nicht unverdient mit 2:1.

Die ersten Schüsse feuerten die Gastgeber durch Max Hertle (3.) und Marius Lutz (8.) ab, doch für Gästekeeper Kjazim Maschinski stellten sie keine Herausforderung dar. Eine ganz andere Qualität hatte der Distanzschuss von Brian Bartha, doch JFG-Torwart Michael Hager lenkte die Kugel mit einer Hand über die Latte (15.). In der 17. Minute fiel das 1:0: Der Maihinger Ben Stoller traf mit einem Flachschuss genau neben den Pfosten. In der anschließenden Phase hätte das 2:0 fallen müssen. Marius Lutz scheiterte nach Zuspiel von Philipp Haas an Torwart Maschinski (20.), der auch drei Minuten später gegen Hertle klasse parierte. Die letzte Gelegenheit vor Seitenwechsel hatte Bartha, doch dessen Flachschuss wurde eine sichere Beute von Torwart Hager (35).

Marktoffingen übersteht hitzige Schlussphase und holt den HaGeBo-Pokal

Zur Halbzeitpause nahmen die jeweiligen Trainer Nico Lutz (Marktoffingen) und Linus Walter (Krumbach) Einwechslungen vor. Ein Kopfballduell zwischen Marius Lutz und Torwart Maschinki weit vor dem Tor brachte keinen Vorteil. Insgesamt hatten die Rieser die Gäste gut im Griff. Timo Grimm wurde von Torwart Maschinski mit beiden Händen umgestoßen, doch Schiedsrichter Yannik-Joel Kindlein (TSV Oettingen) sah darin kein elfmeterwürdiges Vergehen (55.). Fünf Minuten später stand Maschinski schon wieder im Fokus, als er einen Querpass von Hannes Thum durchrutschen ließ und der Maihinger Max Hertle nur noch ins leere Tor einschieben musste.

Sponsor Karl Bosch übergibt den Siegerpokal an Max Kienle, den Kapitän der JFG Nordries Marktoffingen. Foto: Klaus Jais

Krumbach kam nun stärker auf: Ein Kopfball von Finn Eheim flog knapp vorbei (69.). In der 72. Minute fiel der Anschlusstreffer, als Torwart Hager den Ball nicht festmachen konnte und der eingewechselte Adahan Akyel abstaubte. Zwei Minuten später hatte Hertle das 3:1 auf dem linken Fuß, doch er traf nur das Außennetz. In den Schlussminuten der regulären Spielzeit und erst recht in der neunminütigen (!) Nachspielzeit gab es viel Hektik und je zwei Gelbe Karten, doch die Einheimischen brachten bei sengender Hitze den Sieg über die Zeit. Die Siegerehrung nahmen Spielleiter Hans Breuer (Donauwörth) und Sponsor Karl Bosch von der Firma HaGeBo vor.

JFG Nordries Marktoffingen: Michael Hager; Theo Kienle, Moritz Kienle, Hertle, Funk, Max Kienle, Thum, Oettle, Lutz, Haas, Stoller. Grimm, Johannes Hager, Ott. Seefried, Wunderle, Christ (ETW).