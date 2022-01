Landesliga-Aufstieg im Visier

Zwei Nördlinger Nachwuchsteams in der Qualifikation

Die Fußball-U19-Junioren des TSV Nördlingen nehmen an der fünfgleisigen Qualifikationsrunde zur Junioren-Landesliga teil. Nach Abschluss bzw. eventuellem Abbruch der Qualifikationsrunde werden die vier bestplatzierten Teams je Qualifikationsgruppe in die Junioren-Landesligen eingruppiert. Alle weiteren Mannschaften werden in die Bezirksoberligen ihres Bezirks eingruppiert. Die Rieser spielen in der Gruppe Südwest mit weiteren sieben Mannschaften, wobei sechs zum Bezirk Schwaben gehören und nur der TSV 1865 Dachau aus dem Bezirk Oberbayern ist. Im ersten Spiel müssen die TSVler am Samstag, 19. März, beim TSV Schwaben Augsburg antreten. Am sechsten Spieltag, der am 7. Mai angesetzt ist, steht das Landkreisderby beim TSV 1896 Rain auf dem Plan. Am 14. Mai ist der letzte Spieltag terminiert; der TSV empfängt dabei den TSV Schwabmünchen.

Auch die U17-Junioren des Vereins sind für die fünfgleisige Qualifikationsrunde zur Landesliga qualifiziert. Dabei gelten die gleichen Regularien wie bei der U19 für die Eingruppierung in die Junioren-Landesligen. Die Rieser spielen in der Gruppe Südwest mit weiteren acht Mannschaften, wobei sechs zum Bezirk Schwaben gehören und zwei Gegner (SV Planegg-Krailling, SC Unterpfaffenhofen) aus dem Bezirk Oberbayern sind. Im ersten Spiel empfangen die TSVler am Samstag, 19. März, den FC Gundelfingen. Am letzten Spieltag (29. Mai) sind die Rieser spielfrei. (jais)