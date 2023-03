Jugendfußball

Nördlingens Bayernliga-U15 nimmt Kampf um Klassenerhalt wieder auf

Noah Spielberger (im Bild) und Ben Lober fehlten in der Hinrunde.

Plus Die Nachwuchshoffnungen des TSV Nördlingen haben sich akribisch auf den Abstiegskampf vorbereitet. In Sachen Personal gab es viel Bewegung zur Pause.

Von Klaus Jais

Die höchstklassige Juniorenfußballmannschaft des Landkreises Donau-Ries startet am diesem Samstag in die restliche Saison der U15-Bayernliga West. Der TSV Nördlingen ist zu Gast beim Tabellenschlusslicht SpVgg Mögelsdorf. Aktuell belegt der TSV den achten Platz im Elferfeld, was aber den Abstieg bedeuten würde.

