Jugendfußball

vor 32 Min.

Nördlinger U15 bestreitet am Wochenende das Baupokal-Bezirksfinale

Plus Mit einem ungefährdeten 3:0-Sieg über den FC Lauingen hat sich die Nördlinger U15 einen Platz im Finalturnier verdient. Am Sonntag geht es nach Thalhofen.

Von Klaus Jais Artikel anhören Shape

Im Rahmen des Baupokals sind sich die C-Juniorenmannschaften des TSV Nördlingen und des FC Lauingen gegenübergestanden. Die Rieser siegten 3:0 (3:0) und sind neben dem FC Thalhofen (7:2 gegen den TSV Krumbach, Kreissieger Donau), dem FC Memmingen (2:1 gegen den TSV Schwaben Augsburg) und dem FC Gundelfingen (2:0 gegen die SG Aindling/ Petersdorf/Stotzard/Rehling) bei den letzten vier Teams im Bezirk Schwaben. In einem Finalturnier in Thalhofen ermitteln die vier Teams nun an diesem Sonntag den Bezirkssieger.

Bereits nach sechs Minuten gingen die Schmidt-Schützlinge in Führung, als nach einer Ecke die Kugel Elias Schneid vor die Füße fiel, dieser aus 16 Metern volley abnahm und Torwart Aaron Hesse keine Chance ließ. Nach einer Viertelstunde folgte bereits das 2:0, wiederum im Anschluss an eine Ecke. Diesmal war Michel Heinlein mit einem unhaltbaren Schuss aus acht Metern zur Stelle. Auch das 3:0 resultierte aus einem Standard: Einen Freistoß von Hannes Weng ließ Torwart Aaron Hesse abprallen, und Alexander Bruchanov schaltete am schnellsten (19.). Bruchanov startete wenig später einen Sololauf, verfehlte aber beim Abschluss das Gehäuse nur knapp. Bei einem Freistoß zielte Bruchanov zu genau auf den Torwart. Die letzte Chance vor Seitenwechsel vergaben Bruchanov und Maik Taglieber im Duett. Die beste Gästechance hatte Kapitän Jonathan Fisel, der nur knapp vorbeizielte (32.).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .