Nördlinger U15 wird erst im Finale gestoppt

Die Pokal-Siegesserie der Nördlinger U15-Kicker findet in Thalhofen ihr Ende. Im Finale gegen Gundelfingen müssen die TSVler klein beigeben.

Nach dem 1:0-Pokalerfolg gegen den FC Augsburg und dem 3:0-Sieg gegen den FC Lauingen haben die Nördlinger U15-Fußballer am Endturnier in Thalhofen teilnehmen dürfen. Die erfolgreiche Pokal-Saison der Nördlinger C-Junioren endete mit dem zweiten Platz: Der Pokal geht nach Gundelfingen.

Das erste Spiel wurde gegen den FC Thalhofen mit 2:1 gewonnen. Alexander Bruchanov brachte den TSV in Führung: Mit einem Pass in die Tiefe konnte er mit Tempo auf den Torhüter dribbeln. Der FC-Keeper holte Bruchanov von den Beinen, den fälligen Elfmeter verwandelte TSV-Kapitän Niels Heigel souverän zum 2:0. In der zweiten Halbzeit kam die Mannschaft aus Thalhofen noch zum Anschlusstreffer, die Rieser ließen aber danach keine weiteren Großchancen zu.

U15-Baupokal-Endturnier: FC Gundelfingen gewinnt verdient

Zur gleichen Zeit besiegte der FC Gundelfingen den Meister der Bayernliga West, den FC Memmingen, mit 2:1. Im Spiel um Platz drei besiegte der FC Memmingen den FC Thalhofen mit 2:1.

Im Finale gewann der FC Gundelfingen verdient mit 5:0 gegen den TSV Nördlingen. „Die letzten Wochen waren für uns personell sehr schwer. Ein Großteil des Teams kann nicht voll belasten. Im Finale waren wir kräftemäßig nicht auf Augenhöhe und hatten zu viele angeschlagene Spieler.“ (AZ)

Der TSV Nördlingen spielte mit: Zinn; Schäffler, Hastürk, Taglieber, Heinlein, Bruchanov, Heigel, Schwarz, Boko, Schneid, Mack, Weng, Lober, Prpic, Ilyas, Spielberger, Keller.

