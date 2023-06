D-Jugend-Spielgemeinschaft feiert Meisterschaft ohne Niederlage

Am letzten Spieltag reicht der (SG) FSV Reimlingen ein Remis zur Meisterschaft in der Kreisklasse Donau. In der Mannschaft sind viele Rieser Orte vertreten.

Die Fußball-D-Junioren der (SG) FSV Reimlingen haben sich die Meisterschaft in der Kreisklasse Donau gesichert. Am letzten Spieltag reichte ein leistungsgerechtes 1:1 bei der JFG Nordries Marktoffingen, um den härtesten Verfolger, die SG TSV Hainsfarth II, auf Distanz zu halten.

In einer mäßigen Partie, die von Zweikämpfen geprägt war, konnte Reimlingen in der zehnten Minute durch Ben Zeuchners' Schuss ins kurze Eck, nach feinem Pass von Michel Beck, in Führung gehen. Doch nur eine Minute später glich Leo Rieger nach einem gravierenden Abwehrfehler aus. Kurz darauf hätte Reimlingen wieder in Führung gehen müssen, als im Anschluss an einen Eckball von Leopold Schmid erst Ben Zeuchners, dann Alex Kögels und auch noch Janis Bitterlichs Schüsse aus Kurzdistanz geblockt wurden. Marktoffingen war im Mittelfeld etwas präsenter und durch Schüsse von Leo Rieger und dem aufgerückten Matteo Rebl gefährlich. Nach dem Wechsel neutralisierten sich beide Mannschaften, sodass kaum mehr große Torgefahr entstand. Einzig Ben Zeuchner hatte für das angehende Meisterteam noch die Chance zur Entscheidung. Er setzte sich gleich gegen mehrere Gegenspieler durch, doch Torwart Elias Preventis konnte seinen Schuss halten.

(SG) FSV Reimlingen verliert kein einziges Spiel

Doch am Ende reichte es für die Spielgemeinschaft, die sich aus Fußballern der Vereine SG Alerheim, SpVgg Deiningen, SV Grosselfingen und FSV Reimlingen zusammensetzt. "Ausschlaggebend für den Erfolg waren eine gute kämpferische Einstellung sowie eine geschlossene Mannschaftsleitung in allen Partien der Frühjahrsrunde. Dadurch hat sich das Team auch das nötige Quäntchen Glück in einigen knappen Spielen verdient", erklären die beiden Betreuer Thomas Gebele und Markus Thum. In sieben Spielen blieben die Reimlinger bei fünf Siegen und zwei Remis bei einem Torverhältnis von 13:3 ungeschlagen. (AZ)