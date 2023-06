TSV-Spielerin Voß macht nächsten Schritt beim 1. FC Nürnberg

Mit Mia Voß findet eine weitere Nachwuchs-Fußballerin des TSV Nördlingen ihren Weg zu den ganz Großen.

Die U15-Fußballerin Mia Voß (Jahrgang 2008) wird im Sommer vom TSV Nördlingen in die U17-Bundesliga zum 1. FC Nürnberg wechseln. Sie ist somit das nächste junge Talent einer ganzen Reihe von TSV-Spielerinnen, die sich für höhere Aufgaben qualifiziert haben.

Die aus Buchdorf stammende Voß ist im vergangenen Sommer vom FSV Buchdorf nach Nördlingen gewechselt. Sie war in der abgelaufenen Saison im Kader der U15 des TSV Nördlingen und feierte in der Vorrunde gegen den TSV Schwaben Augsburg beim 1:0-Sieg ihr Startelf-Debüt in der Bayernliga. In der Rückrunde hat Voß vermehrt in der U14-NLZ-Förderliga Spielpraxis gesammelt. Sie ist auch aktuell Spielerin der BFV-Bayernauswahl.

Nördlingens Trainer Schmidt gratuliert Mia Voß zum nächsten Schritt

Fabian Schmidt, Leiter des BFV-Nachwuchsleistungszentrums in Nördlingen, gratuliert im Namen des Vereins: "Mia ist mit Alya Hanke und Antonia Dehm eine weitere Spielerin, die sich in Nördlingen auf U15-Verbandsebene auszeichnen konnte. Wir freuen uns sehr für Mia. Wir sind stolz auf ihre gezeigten Leistungen und wünschen ihr viel Erfolg für den nächsten Schritt!"

Lesen Sie dazu auch