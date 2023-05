Jugendfußball

U15-Bayernliga: Beim Meister ist nichts zu holen für Nördlingen

Plus Gegen den FC Memmingen sind die TSV-Jungs nicht so unterlegen, wie das Ergebnis von 0:3 suggeriert. Seine guten Chancen lässt das Nördlinger Team aber liegen.

Beim frischgebackenen Meister der U15-Bayernliga West, dem FC Memmingen, hat der TSV Nördlingen keine Punkte holen können und mit 0:3 (0:1) verloren. Personell hatten die U15-Jungs, deren Abstieg schon feststand, zahlreiche Ausfälle krankheits- und verletzungsbedingt zu beklagen.

Die TSV-Elf begann defensiv sehr kompakt und überzeugte durch hohes Pressing. So kamen die Allgäuer nicht in ihr Ballbesitzspiel. Nach Eckball von Hannes Weng setzte Niels Heigel aus rund 20 Metern einen Schuss aufs Tor ab (8.). Die Memminger kamen über den linken Flügel durch und die Hereingabe verwertete Gabriel Mare super. Doch TSV-Keeper Muhammed Dibrani hielt den Ball im Nachfassen. Thierry Boko konnte auf der Gegenseite über links durchbrechen. In der 12. Minute wurde er gerade noch unmittelbar vor dem Tor vom FCM-Keeper gestoppt.

