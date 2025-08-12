Ben Sobeks Fairness wird belohnt

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat Ben Sobek von den A-Junioren der JFG Nordries Marktoffingen als bayerischen Monatssieger Juni der Aktion „Fair ist mehr“ ausgezeichnet. Der 18-Jährige hatte bei einem Rückstand seiner JFG auf eine aussichtsreiche Torchance verzichtet, weil ein gegnerischer Spieler verletzt am Boden lag. Vor Kurzem wurde nun die Auszeichnung überreicht.

Die JFG Nordries Marktoffingen war am letzten Spieltag der Kreisliga-Aufstiegsrunde 2024/25 bei der (SG) TSV Balzhausen zu Gast, die noch um den Meistertitel spielte und auch früh mit 1:0 in Führung ging (5. Minute). Doch die Gäste gaben nicht auf und hatten durch Ben Sobek noch im ersten Durchgang die große Möglichkeit zum Ausgleich. Im Anschluss an eine Standardsituation hätte sich der Nachwuchsspieler aus aussichtsreicher Position die Tor-Ecke aussuchen können. Da jedoch ein Balzhäuser Spieler nach einem Zweikampf am Boden liegen geblieben war, schob Sobek den Ball stattdessen fair ins Seitenaus.

Jugend-Fußballer Ben Sobek bekommt Gutschein, Urkunde und Handtuch vom BFV

Sobek und seinem Team sollte an diesem Tag kein Treffer mehr gelingen. Balzhausen siegte 2:0 und machte damit die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksoberliga perfekt. Schiedsrichter Üveys Özdogan dokumentierte nach Abpfiff im Spielbericht nicht nur Treffer und Wechsel, sondern auch Ben Sobeks vorbildliches Verhalten, welches in der Folge für den bayerischen Monatssieg bei „Fair ist mehr“ ausgewählt wurde.

Die BFV-Jugendmitarbeiter Ralf Vogel und Hans Breuer nutzten das Toto-Pokal-Spiel von Bens Stammverein Sportclub D.L.P. gegen den FC Maihingen, um sich beim Nachwuchskicker für die bemerkenswerte Geste zu bedanken und um die Fair Play-Urkunde, das „Fair ist mehr“-Handtuch von adidas und als Monatssieger-Präsent einen Gutschein für den DFB-Fanshop zu überreichen. Sobek, der ab September eine Polizei-Ausbildung starten wird, erklärte dabei, dass es für ihn bei der beschriebenen Spielszene keine Alternative gab, als den Ball ins Aus zu schießen. Sein Trainer Jürgen Liebhard gab zu, dass er zunächst nicht allzu begeistert war, als sein Spieler auf die hochkarätige Chance verzichtete. Im Nachgang sei er als Coach aber umso stolzer auf die faire Geste seines Schützlings und sehr glücklich über die Auszeichnung. (AZ)