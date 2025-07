Junge KTV-Turner sind mit ihren Leistungen im Soll

Fünf Nachwuchsturner haben den KTV Ries bei den Offenen Oberbayerischen Meisterschaften Anfang April in Unterföhring vertreten. Aus der Altersklasse (AK) 7 waren dies bei ihrem ersten Wettkampf Jonas Böhm und Pius Mielich, aus der AK8 Julian Mayer und Elias Sienz sowie aus der AK9/10 Leon Mugrauer. Bis auf einige Unsauberkeiten lieferten die Turner einen ordentlichen Wettkampf ab und die Leistungen entsprachen dem Trainingsstand, der zu diesem Zeitpunkt im Trainingsjahr zu erwarten war. Alle Platzierungen der KTV Athleten unter den besten fünfzehn Plätzen war somit ein erfreuliches Ergebnis.

Dieser Wettkampf diente als Vorbereitung auf die kurz darauf stattfindenden Bayerischen Einzelmeisterschaften 2025, bei denen vier junge KTV-Turner aus der AK8 und AK9/10 teilnahmen. Die Bayerischen Einzelmeisterschaften gelten als wichtigster Einzelwettkampf im Nachwuchsturnen des Freistaats. In der modernen Halle in Erlangen herrschte konzentrierte Stimmung, und die besten Talente der Altersklassen AK6 bis AK19+ zeigten an beiden Tagen, was sie im Training erarbeitet hatten. Für viele der jungen Turner ist dieser Wettkampf der sportliche Höhepunkt des Jahres – entsprechend groß war die Motivation, das eigene Können unter Beweis zu stellen.

Turnen: Nachwuchs des KTV Ries stellt seine Trainer zufrieden

In der AK8 präsentierte sich Julian Mayer bestens vorbereitet und erreichte die vorläufige Qualifikationsnorm für den bayerischen Talentsichtungskader. Er turnte einen rundum gelungenen Wettkampf mit durchweg sauberen Übungen, wobei seine besten Geräte Sprung und Reck waren. Elias Sienz (AK8) sammelte ebenfalls wichtige Erfahrungen auf Landesniveau. Besonders am Sprung und am Barren wusste er zu überzeugen. Sienz bewies im Wettkampf viel Durchhaltevermögen. In der AK9/10 zeigte Lukas Gärtner einen soliden Sechskampf. Seine besten Wertungen erzielte er am Pauschenpferd und an den Ringen. Auch an den übrigen Geräten zeigte er einen stabilen Wettkampf und erfüllte die Erwartungen aus der Vorbereitung. Leon Mugrauer (AK9/10) verletzte sich beim Einturnen und konnte folglich nicht seine komplette Trainingsleistung abrufen. Am Sprung setzte er ein Ausrufezeichen und auch an den Ringen sammelte er wertvolle Zähler. Die restlichen Geräte absolvierte er aufmerksam und mit hoher Einsatzbereitschaft.

„Alle unsere Turner haben das an beiden Wettkämpfen richtig gut gemacht und viele starke Momente gehabt“, bilanzierten die Trainer Alexander Mugrauer und Fabian Wolf. „Gerade unsere jüngsten Nachwuchsturner in der AK7, Pius und Jonas, haben bei ihrer Premiere auf Landesebene trotz großer Nervosität sehr konzentriert und solide geturnt“. Die Meisterschaften in Unterföhring und Erlangen waren für den KTV Ries ein wertvoller Gradmesser – und für die Turner ein Erlebnis, das nachhaltig motiviert. (AZ)