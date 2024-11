Aus dem Stand den Startplatz geholt

Nachdem die Saison 2024 für die erste und zweite Mannschaft des TSV Nördlingen in der Bayerischen Turnliga äußerst erfolgreich verlaufen ist, hatte man sich entschieden sich, den Einstieg in die Bezirksliga mit einer weiteren, dritten Mannschaft zu versuchen. Eine gute Entscheidung, wie sich herausstellen sollte.

Die neu formierte Mannschaft, bestehend aus Luisa Schlösser, Milena Haller, Marileen Heinle, Antonia Klopfer, Josefina Leberle, Leonie Maier und Ria Illeditsch musste sich gegen 32 Mannschaften unter die Top acht turnen, um im nächsten Jahr einen Startplatz zu erhalten. Dies stellte aufgrund eines Altersdurchschnitts von lediglich 10,7 Jahren und drei Wettkampf-Newcomern eine große Herausforderung dar.

Turnen: Neue dritte Mannschaft des TSV Nördlingen überrascht

Am Boden beginnend, überzeugten alle vier Starterinnen und sammelten dadurch wichtige Punkte. Vor allem die Neulinge Milena Haller und Luisa Schlösser verzauberten die Kampfrichter mit neu erlernten, ausdrucksstarken Choreografien und bewiesen nicht nur an diesem Gerät, sondern im gesamten Wettkampf enorme Nervenstärke. Am Folgegerät, dem Sprung, mussten die jungen Turnerinnen der Trainerinnen Alisa Graf, Diana und Mona Nowatschek einige Punkte liegen lassen. Die hier benötigten Sprünge konnten in der Kürze der Zeit, seit der die Mädchen in den jeweiligen Gruppen im Nördlinger Leistungszentrum trainieren, noch nicht perfektioniert werden. Zudem wurde den Turnerinnen hier bei einem Sprungtisch mit 1,25 Metern Höhe das Alter zum Verhängnis.

Am Stufenbarren konnten die Nördlingerinnen hingegen erneut ihr Können beweisen. Besonders Josefina Leberle und die neunjährige Ria Illeditsch präsentierten dynamische Übungen. Am Abschlussgerät, dem Schwebebalken, zeigte sich das Team nervenstark. Lediglich einen Sturz musste man in Kauf nehmen. Ein Ausrufezeichen setzte der Youngster des Teams, Leonie Maier, mit einer grandiosen Vorstellung, die mit der Tageshöchstnote belohnt wurde. Völlig überraschend krönten die TSV-Nachwuchshoffnungen ihren Wettkampfdurchgang mit einem überragenden vierten Platz in einem starken Teilnehmerfeld von 33 Mannschaften. Somit sicherten sie sich verdient ein begehrtes Ticket für die Bezirksliga-Saison 2025. Die Mission, drei TSV-Mannschaften in der bayerischen Turnliga starten lassen zu können, ist geglückt. (AZ)