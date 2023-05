Kampfsport

Bayerns Ju-Jutsu-Jugend trainiert in Nördlingen

Plus Über 30 junge Ju-Jutsu-Landeskaderathleten bereiten sich in Kleinerdlingen auf die Deutsche Schülermeisterschaft vor. Auch Nördlinger Kämpfer sind dabei.

Die bayerische Ju-Jutsu Jugend hat sich beim TSV Nördlingen auf die anstehende deutsche Schülermeisterschaft vorbereitet. Dazu trainierten die Jugendlichen aus ganz Bayern in der Turnhalle in Kleinerdlingen. Die deutsche Schülermeisterschaft findet am 10. Juni in Bernau bei Berlin statt.

Die Kämpfer und Kämpferinnen in den Altersklassen der U14 bis U18 kämpfen an dem Juni-Wochenende um die deutschen Meistertitel. Das Trainingswochenende in Kleinerdlingen wurde von den gut 30 Nachwuchskämpfern intensiv genutzt. Neben forderndem Spezialtechniktraining kamen auch die Übungswettkämpfe, die sogenannten Randori, nicht zu kurz. Geleitet wurde das Trainingswochenende von Chef-Landestrainer Robert Rogger. Zum Start des Lehrgangs wurde Rogger noch von dem Nördlinger und bayerischen Landestrainer Christian Bold im Training unterstützt.

