Kampfsport

17:30 Uhr

Für den MMA-Krieger Christian Jungwirth fing in Nördlingen alles an

Christian Jungwirth hat seinen Kampf in Ostrava gewonnen und die nächste Runde des Tipsport-Gamechanger- Turniers erreicht.

Plus Als sein Traum vom Profifußball platzt, muss Christian Jungwirth seinem Leben eine neue Richtung geben. Jetzt mischt das Bopfinger Kraftpaket die MMA-Szene auf.

Von Maximilian Bosch Artikel anhören Shape

Christian Jungwirth aus Bopfingen hatte einst gute Chancen auf eine Karriere im Fußball, doch Verletzungen haben die Träume des talentierten Torwarts beendet und ihn in eine private Krise gestürzt. Mit der Hilfe von Box-Trainer Dima Ambarzumjan kam er zurück in die Spur und fand seinen Weg in die Welt des MMA (Mixed Martial Arts). Die Kämpfe im achteckigen Käfig sind jetzt die Welt des 36-Jährigen, der trotz Scheinwerferlichts und Einsätzen im Ausland seine Wurzeln nicht vergisst.

